Gli “scherzetti” di OPPO per Halloween: sconti e promo su tanti prodotti

Ci sono tutti gli ingredienti per un vero Halloween da brividi nelle promozioni di OPPO per il lungo weekend che ci attende, con tanto di “ponte vacanziero” incluso.

E in tema con la notte più “paurosa” dell’anno, il produttore cinese ha studiato delle promo che prendono il posto delle tradizionale caramelle e che prendono la forma in una serie di promozioni presenti in esclusiva su OPPO Store dalle ore 20.00 di venerdì 28 ottobre fino alle ore 23.59 di lunedì 31 ottobre.

Si inizia con i modelli di smartphone Reno6 e Reno6 Pro che possono essere acquistati rispettivamente al prezzo scontato di 329,99 euro e 499,99 euro.

Chi desidera un Halloween al top, invece, può approfittaredella promo per acquistare Find X5 Pro scontato del 15%, e Find X5 scontanto del 30%.

Infine, chi vuole passare la notte di Halloween semplicemente godendosi il proprio film horror preferito, può approfittare per acquistare OPPO Pad Air al prezzo di 299,99 euro, abbinato in esclusiva agli auricolari Enco Free2 e al Wireless Speaker di OPPO.