Apple mette in pausa la pubblicità alle app che promuovono il gioco d’azzardo

Apple ha di recente aumentato lo spazio pubblicitario all’interno dell’App Store in un tentativo di ottenere maggiori entrate dalla pubblicità.

Tuttavia, tale decisione sembra aver provocato uno strascico polemico e, addirittura, una sorta di protesta pubblica dal momento che alcuni spazi pubblicitari sono stati acquistati da sviluppatori che promuovono il gioco d’azzardo.

Molti consumatori e associazioni, infatti, ritengono che gli utenti più deboli che stanno cercando di combattere la dipendenza dal gioco potrebbero essere messi in grande difficoltà.



In risposta alle numerose lamentele, Apple ha deciso di mettere in pausa la pubblicità delle app con contenuti riguardanti il gioco d’azzardo. Tale decisione non è però definitiva, o almeno non lo sembra. Non è stato infatti chiarito quanto durerà questo stop e se vi saranno nuove regole per la pubblicazione sull’App Store di questa tipologia di contenuti.