OPPO Pad Air, il primo tablet di OPPO ad arrivare sul mercato europeo (con stile)

Oppo mette finalmente fine all’attesa e lancia il suo primo tablet “europeo”. Si chiama Oppo Pad Air, e come dice il suo nome si presenta particolarmente leggero, ha un design bicolore ed è caratterizzato da giunture in metallo. A livello di software, è invece dotato del nuovo ColorOS for Pad.

Stile e design

Un occhio alla tecnologia e un altro al design. Oppo si conferma attenta allo stile dei suoi dispositivi che, in un contesto di mercato uniformato, sono riusciti negli ultimi anni a distinguersi per soluzioni originali, sia estetiche sia tecniche. E anche Oppo Pad Air non fa eccezione: la parte superiore del pannello posteriore combina una texture 3D con finitura Oppo Glow e scanalature che migliorano la presa del tablet, evitando così l’antiestetico problema delle impronte digitali. La parte inferiore è stata invece sabbiata, per creare una superficie dall’aspetto lucido, ma non scivoloso. Il tablet pesa 440 grammi e ha uno spessore di 6,94 mm.

ColorOS for Pad

Oppo Pad Air gira sulla ColorOS for Pad, una piattaforma software che supporta interazioni tattili smart come lo split screen a due dita, la possibilità di trasformare una finestra a tutto schermo in una finestra ridimensionata, semplicemente pizzicandola con quattro dita, e la barra laterale intelligente.

Inoltre, sono presenti due funzioni multi-display che aiutano gli utenti a mantenere la continuità tra i dispositivi. La prima è il trascinamento dei file e la seconda è la condivisione degli appunti. Con la prima, gli utenti possono trasferire facilmente i file dal loro smartphone OPPO a OPPO Pad Air, utilizzando il drag and drop. Grazie alla condivisione degli appunti, gli utenti possono invece copiare e incollare testo senza problemi sia sullo smartphone che sul tablet, portando la produttività a un livello superiore.

Processore Qualcomm

Oppo Pad Air è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680, un octa-core che rappresenta un buon mix fra potenza e attenzione ai consumi. Consente di lavorare e giocare con facilità, anche in multitasking. Il tablet è dotato di un display 2K HD da 10,36 pollici con certificazione TÜV Rheinland per la cura della vista e offre una protezione a bassa luce blu che riduce l’affaticamento degli occhi.

La sezione audio può contare su quattro altoparlanti e supporta il Dolby Atmos. La batteria è da 7.100 mAh e, secondo il produttore, consente di guardare video fino a 12 ore, partecipare a videoconferenze fino a 15 ore o leggere e-book fino a 16 ore.

Prezzi e disponibilità in Italia dei due modelli

OPPO Pad Air è disponibile a partire da oggi su OPPO Store a un prezzo di 349,99 euro per il modello 4GB + 128GB acquistando il quale si riceveranno anche le cuffie Enco Air2 e la Band Style; il modello con memoria da 4GB+64GB costa invece 299,99 euro e permette di mettersi in tasca anche gli auricolari Enco Air2 e la Band Style.

Il tablet sarà presto disponibile anche su Amazon.it.