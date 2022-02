OPPO Pad mostrato ufficialmente: prezzo, specifiche, data di uscita

Trapelato in rete qualche giorno fa, l’OPPO Pad è qui in via ufficiale. Si tratta di un tablet da 11 pollici dotato di pennino OPPO pencil.

Molte delle caratteristiche scoperte dai leak sono state confermate: un esempio è lo schermo LCD a 11 pollici, per l’appunto, dotato di refresh rate di 120 Hz. Lo stesso vale per le fotocamere, una per selfie da 8 Megapixel e una principale da 13 Megapixel. Ma il resto delle specifiche sono novità.

Il processore è uno Snapdragon 870, con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria non espandibile. Insieme a questo c’è una batteria da 8.300 mAh con ricarica veloce da 33 W. Elemento molto importante di OPPO Pad è chiaramente il pennino: questo è in grado di percepire 4096 livelli diversi di pressione e garantisce fino a 13 ore di carica.

Il tablet girerà su sistema operativo ColorOS 12, basato su Android 11. La versione da 6/128 GB sarà in vendita a partire da 2.299 CNY (324 Euro), mentre quella da 8/256 GB partirà da 2.999 CNY (423 Euro). Entrambe lanceranno in Cina il 3 Marzo, mentre la data internazionale non è ancora conosciuta.