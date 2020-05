OPPO presenta i nuovi smartphone A91, A72 e A52

Oppo ha annunciato l’arrivo in Italia di tre nuovi smartphone che andranno a completare la propria gramma per la fascia di mercato entry level e media: A91, A72 e A52.

Oppo A52 e A72











Sia Oppo A52 che A72 si presentano con uno schermo da 6,5 pollici ​​a risoluzione 1080p, sono alimentati da un chipset Snapdragon 665 con 4 GB di Ram e offrono una quad-camera e un lettore di impronte digitali, oltre a un jack da 3,5 mm nella parte inferiore. La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida da 18 W.

Tuttavia, Oppo A72 è gradino sopra nel reparto fotografico. La sua fotocamera principale ha un sensore da 48 Megapixel mentre sull’A52 il sensore è da 12 Megapixel e la sua fotocamera selfie scatta foto da 16 Megapixel. Gli altri tre moduli sul retro sono gli stessi dell’A52: una fotocamera ultrawide da 8 Megapixel, una macro cam da 2 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel.

Prezzi e uscita

Disponibile al prezzo di 279euro, OPPO A72 sarà in vendita in Italia a partire dal 22 maggio. OPPO A52, acquistabile al prezzo di 199euro, sarà disponibile in Italia a partire dal 22 maggio.

OPPO A91







Oppo A91 si presenta con una configurazione quad-camera, tra cui una fotocamera principale da 48 Megapixel, obiettivo macro grandangolare da 8 Megapixel, obiettivo mono e modalità ritratto. Fa il suo debutto la tecnologia di abbellimento dell’intelligenza artificiale (AI) ed è supportata sia dalla fotocamera frontale da 16 Megapixel che dall’impostazione della quad-cam posteriore.

La società afferma che A91 è il primo modello della serie A di OPPO a presentare uno schermo Amoled e lo fa con un rapporto schermo/corpo del 90,7%. Parlando di dimensioni, il telefono ha uno spessore di 7,9 mm, pesa 172 grammi e presenta una protezione Gorilla Glass 5 per le cadute accidentali.



All’interno troviamo un processore Mediatek MT6771V Helio P70 octa-core con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2.1 GHz affiancato da un processore grafico Mali-G72 MP3. Abbiamo poi 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibile tramite l’ausilio di una microSD.

Infine, OPPO A91 è dotato di una batteria da 4025 mAh, che utilizza la ricarica flash VOOC 3.0 di OPPO, passando dallo 0 al 10% in cinque minuti e al 35% in 20 minuti.

Prezzi e uscita



OPPO A91 sarà disponibile in Italia a 329 euro con 8GB + 128GB di memoria ad alta velocità in 2 colori: Lightening Black & Blazing Blue e sarà acquistabile a partire dal 22 maggio.