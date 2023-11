OPPO presenta il sistema Hasselblad HyperTone, che animerà la fotocamera di Find X7

Oppo ha tenuto oggi il suo keynote annuale sulla fotografia nel corso del quale sono state rese pubbliche alcune notizie interessanti sui prossimi piani “imaging” dell’azienda.

Cuore della presentazione il sistema fotografico Hasselblad HyperTone di prossima generazione che debutterà sulla serie Oppo Find X7; e, a tale proposito, Oppo è entrata nei dettagli sul suo sviluppo. Dallo speech è venuta anche la conferma che le prossime serie Oppo Reno 11 e OnePlus 12 presenteranno lo stesso sistema di immagine del Find X7.



Oppo ha approfondito la direzione dei suoi sforzi nello sviluppo del nuovissimo HyperTone Image Engine che utilizza la fotografia computazionale per affrontare i problemi di distorsione ottica e altri ostacoli tipici della fotografia mobile.

Il produttore cinese ha affermato che il suo nuovo motore di imaging sarà in grado di aumentare la chiarezza delle immagini del 30% riducendo il rumore del 60%. La nuova elaborazione delle foto include il controllo della mappatura dei toni e la fusione delle immagini con negativi digitali.



Il prossimo modulo teleobiettivo della serie Find X7 è stato definito dall’azienda come l’obiettivo zoom più potente del settore e promette maggiore versatilità in scenari scarsamente illuminati.

L’Imaging Director di Oppo, Oliver Zhang, ha dichiarato: “Grazie al sistema di fotocamere HyperTone la serie Find X6 sarà accolta positivamente sia dal pubblico sia dai professionisti. Con la serie Find N3 abbiamo offerto per la prima volta un’esperienza di imaging di alto livello sui dispositivi pieghevoli. Sono lieto che la nostra collaborazione con Hasselblad sia ora entrata in una nuova fase. Combinando le atmosfere dell’imaging classico con la tecnologia mobile, Oppo e Hasselblad hanno sviluppato un’estetica su misura per l’imaging mobile. Nel 2024, le due società lanceranno la prossima generazione di sistemi di fotocamere HyperTone e l’esperienza fotografica Hasselblad che promettono di continuare a riscrivere gli standard del settore”.