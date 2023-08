OPPO presenterà il pieghevole Find N3 Flip martedì 29 agosto (e il Watch 4 Pro)

Oppo lancerà il suo nuovo modello Find N3 Flip il 29 agosto. La notizia è stata confermata dallo stesso produttore. Lo smartphone pieghevole con form factor a conchiglia manterrà lo schermo in verticale, ma sarà dotato della prima tripla fotocamera del segmento con tutti e tre gli obiettivi posizionati in un unico grande cerchio.

I sensori saranno accompagnati dal logo Hasselblad. L’evento vedrà anche il debutto di Oppo Watch 4 Pro: il dispositivo indossabile avrà uno schermo leggermente curvo e due opzioni di colore.



Il telefono è stato mostrato nelle mani di Shu Qi, una modella e attrice molto popolare in Cina. Oppo non ha rivelato molto delle specifiche del nuovo Flip che, tuttavia, dovrebbe mantere lo scanner delle impronte digitali sul lato, incorporato nel tasto di accensione.

Watch 4 Pro, invece, avrà un tasto inferiore più prominente pur mantenendo il design generale di un display rettangolare e il pulsante a corona rotante del predecessore Watch 3 Pro. Sarà disponibile in due opzioni di colore (Grigio e Nero), e con almeno due cinturini, uno in gomma/fluoroelastomero e uno in pelle.

Mancano altri cinque giorni alla presentazione, dunque ci aspettiamo che Oppo riveli altre specifiche tecniche dei suoi prossimi dispositivi prima dell’ora X.