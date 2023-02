OPPO intensifica la ricerca per il 6G

OPPO ha pubblicato il suo white paper 6G – A Versatile 6G with Minimized Kernel: To Build the Mobile World. Il documento propone un innovativo sistema ‘6G versatile con kernel minimizzato’ che mira a fornire una soluzione più pratica per la prossima generazione di sistemi di comunicazione mobile. Il sistema proposto “modularizza” le capacità 6G e “scorpora” in modo intelligente diversi moduli di capacità in base alle esigenze specifiche di qualsiasi scenario. Ciò consentirà alle reti 6G di essere più flessibili ed efficienti nel fornire il supporto di comunicazione fondamentale per la convergenza di una massa di dispositivi e reti in futuro.

L’intelligenza avanzata con la connettività 6G

La visione di OPPO per la tecnologia 5G e 6G è quella di creare un mondo mobile. Una direzione chiave per lo sviluppo della tecnologia 6G sarà la maggiore integrazione della tecnologia IA nelle reti di comunicazione, che non saranno più limitate alla semplice trasmissione di dati, ma in grado di trasmettere e distribuire rapidamente una vasta serie di modelli di IA. E poiché alcuni modelli dell’IA non possono esistere nel mondo fisico, questa forma di gestione può essere realizzata solo nel mondo virtuale.

Sulla base di questa visione, il white paper propone il ruolo del 6G come facilitatore della comunicazione tra il mondo virtuale e il mondo reale, realizzando l’interconnessione e la convergenza di questi due mondi per costruire la base del metaverso e le fondamenta di un mondo veramente mobile.

Il kernel 6G

Per realizzare questa vision, OPPO ha proposto una nuova idea di design per il 6G chiamata “kernel 6G minimizzato” che fornisce funzionalità condivise come l’intelligenza artificiale nativa, la condivisione dello spettro e la sicurezza e molteplici “sottosistemi 6G”. Il progetto comprende una serie di tecnologie che coprono discipline quali l’integrazione di IA e del 6G, architettura di sicurezza, spectrum sharing, protocolli mobile a banda larga e D2D, il miglioramento della bassa latenza e dell’affidabilità, l’integrazione di comunicazione e del rilevamento, tecnologia zero-power, e altro ancora.

Il sottosistema di rete non terrestre 6G può rompere i vincoli imposti dal tempo, dai costi o dallo spazio introducendo capacità di comunicazione satellitare aggiuntive nel sistema 6G. Questo può supportare una più ampia copertura di rete per servire meglio le applicazioni che impongono requisiti più elevati alla copertura rispetto alle alte velocità di trasmissione dei dati. Un altro esempio è il sottosistema di rilevamento 6G, che integra sia le tecnologie di comunicazione sia quelle di rilevamento. La capacità di localizzazione parziale è già possibile con il 5G, tuttavia, con il 6G, la funzionalità di rilevamento ubiquo sarà realizzato grazie l’introduzione di nuove capacità di rilevamento. Catturando ogni dettaglio nel mondo fisico, le reti 6G saranno in grado di supportare la costruzione di gemelli digitali nel mondo virtuale.

Gli investimenti di OPPO nel 6G

La ricerca sulla tecnologia 6G è ancora agli inizi e l’industria nel suo complesso sta appena iniziando a esplorare questa tecnologia futura. In qualità di leader del settore, OPPO ha avviato la propria ricerca sul 6G nel 2019, iniziando con la ricerca di nuovi form factor dei dispositivi e nuovi requisiti di servizio.

Le principali direzioni di ricerca di OPPO nell’ambito della connettività 6G includono l’integrazione di IA e delle comunicazioni wireless, la tecnologia zero-power, i progetti incentrati sull’utente, l’integrazione di comunicazioni e rilevamento, le reti non terrestri e comunicazioni ottiche terahertz/wireless. Attraverso la sua partecipazione ad aree quali la verifica dei sistemi, la ricerca tecnologica e la standardizzazione, OPPO ha già guidato lo sviluppo di tecnologie legate ai suoi principali interessi di ricerca 6G. In termini di standardizzazione, OPPO partecipa regolarmente a diverse organizzazioni di standardizzazione in tutto il mondo, tra cui ITU, 3GPP, CCSA, IMT-2030 Promotion Group e Future Forum.

Lo stand OPPO al MWC2023

Al MWC23, OPPO metterà in mostra i prototipi di suoi dispositivi per applicazioni tecnologiche basate sulla comunicazione 6G. Lo stand OPPO si trova nel padiglione 3, stand 3M10, presso la Fiera Gran Via di Barcellona, dal 27 febbraio al 2 marzo 2023.