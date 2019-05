OPPO è sempre più vicino al mondo dello sport grazie alle sue partnership internazionali siglate con FC Barcellona, l’International Cricket Council (ICC), il Super Trofeo organizzato da Automobili Lamborghini, l’All England Lawn Tennis Club (AELTC) in qualità di primo partner smartphone ufficiale, nonché il primo partner asiatico del Torneo di Wimbledon e, come annunciato qualche giorno fa, in qualità di Premium Partner e Partner Ufficiale smartphone di Roland-Garros e del Rolex Paris Masters per i prossimi tre anni (2019-2021) attestandosi come il primo partner cinese di Roland-Garros.

Anche in Italia…

In Italia OPPO ha annunciato oggi la partnership con THE COLOR RUN, la fun race non competitiva che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa e allegria che farà tappa con il suo “Love Tour” in alcune città italiane. OPPO sarà presente con tante iniziative speciali che stuzzicheranno la creatività di tutti i runners. Scatta, condividi e ritira il gadget: basterà presentarsi all’interno del gonfiabile OPPO presente nell’area del village per testare il nuovo OPPO Reno. Un team dedicato scatterà a tutti i partecipanti una foto che una volta condivisa sui social network darà diritto ad un gadget speciale perfetto compagno della Color Run