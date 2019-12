Il mese scorso al lancio di ColorOS 7 in Cina, Oppo ha annunciato che avrebbe presentato nuovi smartphone della serie Reno3 a dicembre. Ora dalle indiscrezioni che arrivano dalla rete sembra che la data sia stata fissata: il 26 dicembre.



La serie Reno3, che include la versione standard Reno3, una variante Pro e un’altra Pro 5G, sarà svelata durante un evento che si terrà a Hangzhou, in Cina, proprio il giorno dopo Natale.



I teaser ufficiali di Oppo hanno rivelato che Reno3 sfoggerà un display a con notch a goccia e una quadrupla fotocamera sul retro, mentre la variante Pro avrà uno schermo con un piccolo foro in grado di ospitare la selfie cam.

La versione base dovrebbe essere alimentata dal SoC Snapdragon 730G, mentre la Pro e la 5G integrereanno lo Snapdragon 765G.



Oppo non ha ancora rivelato ufficialmente la lista completa delle specifiche tecniche della gamma Reno3, ma la versione base e quella Pro 5G hanno recentemente passato la certificazione cinese TENAA, dalla quale sono emerse interessanti caratteristiche tencniche.

Il primo sarà dotato di un display Amoled da 6,4 pollici Full HD, di una fotocamera anteriore da 16 Megapixel mentre sul retro saranno presenti quattro sensori da a 48 + 8 Megapixel e da altri due moduli da 2 Megapixel ciascuno. Sul fronte della memoria il dispositivo offrirà 8 GB di Ram e 128 GB di storage.

Reno3 Pro 5G, invece, avrà uno schermo Amoled da 6.5″ FHD+, Android 10 e una configurazione di fotocamere da 48 + 13 + 8 + 2 Megapixel, con zoom ottico 5x. 32, invece, i Megapixel del sensore anteriore per la selfie cam.