Oppo rivoluziona la sua strategia europea

In seguito al recente ingresso nel mercato tedesco OPPO ha aperto ufficialmente la sua sede europea a Düsseldorf. Dopo l’arrivo negli ultimi due anni in Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera, i prodotti OPPO sono ora disponibili in Germania, Paese che rappresenta la novità nel mercato dell’Europa occidentale.

La sede centrale è a Düsseldorf

In aggiunta a questo recente sviluppo, si delineava come priorità essenziale per OPPO l’insediamento del proprio quartier generale all’interno di un contesto dinamico per il settore degli smartphone. In particolare, la strategia di sviluppo di OPPO si è sempre incentrata sulla disposizione e implementazione di team locali che, adattandosi in modo specifico mercato per mercato, fossero in grado di comprendere a fondo le esigenze caratteristiche dei diversi Paesi e garantire al contempo un coordinamento centrale finalizzato a definire strategie in linea con i valori del brand.

Ed è per questo che la scelta di stabilire una sede centrale a Düsseldorf si inserisce perfettamente in questa filosofia, dal momento che la nuova struttura organizzativa potrà garantire una sinergia ideale tra gli operatori locali e la strategia dei team centrali in Cina, agendo direttamente dal cuore dell’Europa.

“Siamo lieti di annunciare l’apertura del nostro ufficio HUB a Düsseldorf. Questo ulteriore risultato legato al nostro sviluppo conferma il successo di OPPO in Europa. Siamo orgogliosi di quanto realizzato finora e siamo convinti che questa nuova organizzazione ci permetterà di spingerci ancora più lontano nel supporto alle nostre sedi locali e nella realizzazione dei nostri piani di sviluppo per consolidare una presenza ancora più forte in Europa” ha dichiarato Maggie Xue, Presidente di OPPO per l’Europa Occidentale.

Grazie alla sede centrale di Düsseldorf, la nuova struttura europea del gruppo potrà cogliere nuove grandi opportunità di sviluppo e riflettere le esigenze del pubblico europeo, assicurandosi che l’offerta del brand e le sue iniziative siano sempre in linea con le aspettative dei consumatori.