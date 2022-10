OPPO smentisce lo stop delle vendite in Australia

È di qualche giorno fa la notizia, smentita ora da OPPO, secondo la quale il colosso cinese sarebbe stato bloccato nella sua attività di vendita in Australia da parte di Nokia, che avrebbe citato in giudizio l’azienda per violazione delle sue tecnologie 4G e 5G.

Ora, tuttavia, una dichiarazione ufficiale di un portavoce di OPPO (e indirizzata al portale GsmArena), smentisce la presenza di una vertenza legale in corso:

Ad oggi, non ci è stata notificata alcuna azione legale contro OPPO in Australia. Continuiamo a operare normalmente in tutti i mercati ad eccezione della Germania, dove le vendite e la commercializzazione dei prodotti interessati dalla vicenda legale sono temporaneamente sospese. Abbiamo negoziato in modo proattivo con Nokia e continueremo a lavorare per risolvere la questione nel migliore dei modi.

Le vendite di Oppo in Germania sono attualmente sospese ma la vertenza giudiziaria è ancora in corso. Il divieto di vendita dei prodotti OPPO sul suolo tedesco è dunque solo cautelare e non frutto di una sentenza definitiva.