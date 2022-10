Whatsapp, finalmente si potranno modificare i messaggi

Dopo Twitter, finalmente anche Whatsapp sta per introdurre una funzione richiestissima dagli utenti. Stiamo parlando, ovviamente, della modifica dei messaggi. Anche se è una funzionalità che non è ancora pronta per essere implementata, abbiamo delle anticipazioni per capire in cosa consisterà.

L’opzione è stata scoperta nella beta di Whatsapp Android versione 2.22.22.14 da WaBetaInfo, che ha condiviso un’immagine per mostrarne il funzionamento.

Dettaglio molto importante è che Whatsapp non vi permetterà di modificare messaggi indiscriminatamente. Infatti, questi potranno essere modificati soltanto entro 15 minuti dal loro invio, e non di più. In aggiunta, i messaggi modificati verranno segnalati chiaramente, con un’etichetta ben visibile di fianco all’orario d’invio. Niente modifiche segrete quindi, e i destinatari saranno a conoscenza di qualsiasi modifica (anche se ovviamente non potranno vedere il messaggio originale).

Come già detto, la funzione è ancora in fase di testing, e non ci sono informazioni su un’eventuale data di rilascio. A giudicare da quello che sappiamo, possiamo ben auspicare che sia vicina alla data di uscita, anche se è ancora tutto da vedere.