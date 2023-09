Oppo sostituirà gratuitamente le batterie dei nuovi telefoni, secondo le voci

La degradazione della batteria nel tempo è un problema molto caro ai consumatori. Per quanto la tecnologia avanzi, risulta difficilissimo creare batterie che durino per anni e anni. Oppo non ha di certo la soluzione a questo complicato problema ingegneristico, ma offrirà qualcosa di molti vicino, almeno secondo delle voci.

Secondo Digital Chat Station, infatti, Oppo si sta preparando a lanciare un programma di sostituzione di batteria gratuito. Naturalmente, ci sono alcune limitazioni. In primo luogo, almeno in un primo momento, il programma sarà disponibile solo in Cina. Inoltre l’offerta sarà valida solo per il prossimo Oppo A2 Pro, che dovrebbe essere ufficialmente presentato domani.

Gli utenti potranno usufruire della sostituzione gratuita della batteria entro quattro anni dall’acquisto, ma solo se la percentuale di salute della batteria è scesa al di sotto dell’80%. Inoltre, probabilmente, si potrà fare una volta sola.

Al momento non è chiaro se l’azienda abbia intenzione di offrire una garanzia simile per tutti i suoi telefoni, e se l’iniziativa arriverà anche globalmente. Bisogna anche sottolineare che, per ora, sono solo voci di corridoio, quindi i rumori potrebbero tradursi in un nulla di fatto.