Oppo sta sviluppando un obiettivo retrattile per smartphone

Oppo è nota per le sue innovazioni in ambito smartphone. Il produttore cinese è stato tra i primi a proporre una fotocamera pop-up, prima con l’Oppo Find X e poi con il suo Oppo Reno.

Il 14 dicembre ci sarà l‘INNO World, un importante evento in cui assisteremo ad una serie di nuove funzionalità e concept. Da un video in anteprima, possiamo vedere un obiettivo quadrato che risulta dal modulo fotografico sul retro di uno smartphone, come l’obiettivo di una fotocamera compatta. Inoltre, a questo obiettivo sono allegate quattro menzioni: “Camera retrattile, 1/1.56″, 50 mm, f/2.4”. Queste caratteristiche permettono di capire di cosa si tratta.

Fotocamera retrattile, ma senza zoom ottico

Logicamente, il termine “Camera retrattile” significa che si tratta di una telecamera allungabile, caratteristica ben evidenziata nel video. La fotocamera potrebbe quindi essere dotata di un vero zoom ottico, tuttavia, non sembra essere questo il caso. In effetti, la menzione di “50 mm, f/2.4” indica che si tratta di una lunghezza focale fissa mentre un vero zoom, ad esempio, indica un intervallo come “50-100 mm” o “50-180 mm”.

Oppo ha lavorato duramente per alcuni anni sulla fotografia per smartphone. Oltre a questo obiettivo retrattile, il produttore ha già mostrato prototipi di smartphone con un vero e proprio zoom ottico, un obiettivo con lunghezza focale variabile che va da 85 a 200 mm. Presentato ad agosto 2020, è ancora un concept in fase di test e non è stato integrato su nessuno smartphone del produttore. Inoltre, lo scorso agosto, il produttore ha presentato una nuova matrice di sensori fotografici, che combina fotositi rossi, verdi e blu con fotositi bianchi per catturare più luce

