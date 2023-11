OPPO Store festeggia i due anni con offerte imperdibili

Oppo Store spegne la sua seconda candelina e festeggia il compleanno con una serie di offerte, valide dal 13 al 19 novembre.

Ogni acquisto, inoltre, darà il diritto ad ottenere il doppio degli OPPO Points, consentendo l’accesso a sconti esclusivi. Inoltre, acquistando determinati device e aggiungendo solamente 2€, sarà possibile acquistare in bundle un prodotto aggiuntivo.

Le offerte di OPPO Store

All’acquisto di OPPO Reno 10 e Reno 10 Pro, all’aggiunta di soli 2€ si acquisterà, con Reno 10, anche gli auricolari wireless Enco Free 2i. Con Reno 10 Pro, invece, si acquistano gli Enco X Black.

Aggiungendo 2€ all’acquisto di un OPPO Find N2 Flip, lo smartphone con display pieghevole del produttore cinese, si potrà acquistare anche Pad Air nella versione 4+64GB e una cover a scelta dell’esclusiva collaborazione con Qeeboo.

Acquistando il nuovissimo OPPO Pad2 sarà possibile acquistare a soli 2€ la Pencil, perfetta per trasformare il proprio OPPO Pad 2 in uno strumento creativo o semplicemente per prendere appunti in modo semplice e veloce.

Ma non è finita qui! Per non rimanere mai a corto di offerte esclusive, dal 17 al 19 novembre saranno attivi i flash sales su una selezione di prodotti imperdibili: dalla serie Reno10 alla Serie Reno8 fino a OPPO Pad2 si avranno a disposizione una serie di sconti vantaggiosi per acquistare il proprio device OPPO a prezzi imperdibili.

Trovate tutte le offerte possono alla pagina dedicata di OPPO Store: https://www.oppostore.it/pages/promozioni.