Oppo Watch Free diventa un accessorio alla moda grazie alla funzione Ai Outfit Watch Face

Cosa c’è di meglio di uno smartwatch capace di coordinarsi con l’outfit di una giornata di lavoro o di una serata in un locale di tendenza? Insomma, se la tecnologia e la moda si parlano indossare un prodotto hi-tech può diventare non solo più piacevole, ma anche più adatto per esprimere il proprio stile.

Ed è proprio quello a cui ha pensato OPPO con il lancio della funzionalità AI Outfit Watch Face 2.0, capace di arricchire il proprio look e di trasformare l’orologio Watch Free in un coordinato di moda.

In pratica, con la modalità AI Outfit Watch Face 2.0 basta inquadrare ciò che si indossa affinché Watch Free elabori uno sfondo capace di fondersi con il look. Le Watch Face – potenzialmente infinite – potranno essere sostituite di volta in volta per essere sempre in linea con lo stile indossato, dando vita ad outfit glamour, alla moda e curati nei minimi dettagli.

In questo modo, dunque, Watch Free non è più soltanto uno strumento per monitorare il sonno o tenere traccia dei propri allenamenti, ma anche un accessorio di moda, uno strumento per esprimere la propria personalità o, magari, semplicemente il mood di un momento o di un’occasione.

Per acquistare Oppo Watch Free e provare AI Outfit Watch Face 2.0 si può fare riferimento all’ecommerce dell’azienda (OPPO Store),al portale Amazon o ai tradizionali negozi di elettronica di consumo.