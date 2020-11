OPPO X 2021 lo smartphone con display estendibile

La star dell’annuale evento Inno Day è il concept phone OPPO X 2021, smartphone con display estendibile che innova il form factor a cui fino a oggi siamo abituati. A prima vista può sembrare uno smartphone tradizionale se non che può essere allargato per passare da una diagonale di 6,4 pollici a una di 7,4 (quindi aumentandola di 2,54 cm). Merito del rollable display Oled che consente di essere srotolato a piacere, non per forza del tutto, così da soddisfare le esigenze del momento in fatto di area visiva.

OPPO X 2021, frutto della volontà del produttore cinese di innovare nel mondo mobile come già con altri modelli, è reso possibile dall’adozione di tre tecnologie proprietarie di OPPO:

Roll Motor powertrain

Per creare un display che si ritrae e si estende automaticamente senza difficoltà, gli ingegneri di OPPO hanno sviluppato un motore a rulli su misura. Due motori di azionamento integrati nel device generano un’uscita di forza costante che viene utilizzata per ritrarre ed estendere il display. Questo design assicura che, man mano che il display si muove, lo stress sia equamente distribuito. Per questo, anche una spinta o una trazione improvvisa non danneggiano il display.

Inoltre, gli ingegneri di OPPO hanno progettato un intero cuscinetto con un cursore sul lato del display del telefono. Il display si muove lungo questo asse centrale, e il cursore assicura che segua un arco regolare. Dopo numerosi esperimenti e prove, si sono stabiliti su un diametro di 6,8 millimetri per l’asse centrale, un risultato all’avanguardia che permette al display di piegarsi quasi senza lasciare traccia.

2 in 1 Plate

Per sostenere lo schermo e impedirgli di cedere verso l’interno, OPPO ha sviluppato l’innovativa tecnologia di supporto del display “2 in 1 Plate”, che comprende il posizionamento di due supporti di sostegno su entrambi i lati dell’interno del dispositivo. I supporti hanno una struttura a pettine per sostenere efficacemente il display, qualunque sia la sua forma. Quando il display è retratto, i due substrati di supporto si avvicinano tra loro per formare un’unica superficie, e quando il display è esteso, un substrato scivola fuori per sostenere il display. I substrati di sinistra e di destra supportano il display srotolato con uno spazio di segmento zero, mantenendo il display liscio.

OPPO ha integrato anche un nuovissimo “telaio dinamico“, costituito da un telaio fisso e da un telaio scorrevole. Al variare delle dimensioni del display, il telaio scorrevole e il coperchio posteriore della batteria si spostano dal pannello per fornire una migliore protezione.

Schermo laminato ad alta resistenza Warp Track

Il display estendibile è resistente anche quando si piega, tuttavia, l’aumento dello spessore complessivo del display influisce sul grado in cui esso può piegarsi. Per affrontare questa sfida, OPPO utilizza il suo esclusivo laminato per schermi ad alta resistenza Warp Track, costruito utilizzando come materiale principale acciaio ad altissima resistenza. Al suo massimo assottigliamento, il laminato raggiunge uno spessore di soli 0,1 millimetri. Insieme ai motivi lineari incisi sulla superficie, il laminato Warp Track aumenta notevolmente la resistenza del display mentre si piega, fornendo al contempo un supporto sufficiente. Il laminato ad alta resistenza dello schermo Warp Track è dunque come un cingolo: offre una protezione affidabile senza aumentare la resistenza.

OPPO AR Glass 2021

Non è tutto. Ci sono anche in nuovi smart glasses per la realtà aumentata OPPO AR Glass 2021, più leggeri del 75% e quindi più comodamente indossabili del modello precedente grazie all’adozione del nuovo Split Design. Offrono inoltre immagini più nitide e dettagliate e una raddoppiata uniformità della luminosità (+98%) un maggior contrasto (+53%).

L’Oled da 0,71 pollici di cui sono dotati, simula alla vista un display da 90 pollici posto a 3 metri di distanza su cui visualizzare qualsiasi tipo di contenuto per un’esperienza simile a quella di un home theatre casalingo. La sensazione di immersione nel contenuto visualizzato è amplificata da un nuovo altoparlante che si appoggia su un design acustico a cavità posteriore semi-aperta.

OPPO AR Glass 2021 permettono all’utente diversi tipi di interazione:

Interazioni gestuali e localizzazione spaziale

a. OPPO AR Glass 2021 è dotato di una serie di telecamere fisheye binoculari che tracciano i movimenti della mano in millisecondi. Durante la costruzione del modello virtuale della mano dell’utente, OPPO fornisce 21 marcatori su una sola mano, con quattro su ogni dito. Ciò significa che anche un sottile movimento dell’articolazione del dito può essere catturato dal vetro AR. Attraverso i gesti interattivi predefiniti, gli utenti possono effettuare selezioni molto accurate, come toccare il menu e zoomare su oggetti.

b. Grazie al suo sistema di localizzazione spaziale, che comprende una telecamera ToF e telecamere fisheye binoculari, OPPO AR Glass 2021 consente di raggiungere una precisione a livello centimetrico entro 1°. La telecamera ToF garantisce la precisione e la stabilità dei movimenti a 6DoF e la continuità dell’ambiente circostante in ogni momento, grazie alla scansione dell’ambiente stesso e al rilevamento del piano. Le telecamere fisheye binoculari catturano l’ambiente in tempo reale, eseguono la mappatura locale e completano i calcoli di localizzazione spaziale tridimensionale in millisecondi.

Interazione vocale

OPPO esplorerà ulteriormente le interazioni vocali relative all’AR basate su Breeno, l’assistente vocale di OPPO, con l’obiettivo di permettere agli utenti di interagire con il loro mondo virtuale in modo naturale e intuitivo.

All’hardware il produttore affianca l’OPPO AR Developer Program, che comprenderà l’assunzione di sviluppatori, la realizzazione e fornitura di un SDK per lo sviluppo e di una piattaforma per le applicazioni AR dei propri dispositivi.

OPPO CybeReal

Capitolo a parte merita OPPO CybeReal, applicazione AR alimentata dalla tecnologia di calcolo spaziale in tempo reale. In termini di localizzazione e navigazione, spiega il produttore, l’applicazione offre un’esperienza più intuitiva rispetto alla navigazione su smartphone. Consente inoltre una navigazione precisa anche in ambienti interni come parcheggi o centri commerciali. In aggiunta, è dotata della tecnologia di localizzazione ad alta precisione in tempo reale e del riconoscimento di scenari AI e può essere utilizzata anche nei giochi virtuali, nell’esposizione di prodotti, nel marketing visivo all’interno di negozi, ecc.

I principali punti di forza

Ricostruire accuratamente il mondo al centimetro

Per costruire il mondo digitale, OPPO ha dovuto ricostruire il mondo fisico in rappresentazioni digitali, sfruttando molteplici fonti di dati per rappresentare fedelmente ogni singolo dettaglio. OPPO non solo raccoglie i dati manualmente, ma incorpora anche dati di terze parti fidate. Tutti i dati vengono poi integrati, etichettati ed estratti semanticamente per formare una mappa del mondo digitale che è precisa al millimetro, il che permette a CybeReal di elaborare il mondo digitale.

Tecnologia di localizzazione ad alta precisione in tempo reale

In secondo luogo, CybeReal deve eseguire la localizzazione ad alta precisione in tempo reale. Ciò significa che, nel giro di millisecondi, deve identificare correttamente la posizione esatta dell’utente al centimetro. In altre parole, il mondo virtuale risponde istantaneamente ad ogni azione che l’utente compie. Non si tratta di una semplice localizzazione e navigazione GPS, ma di una complessa fusione di molteplici tecnologie di rilevamento. La localizzazione viene prima stimata considerando lo stato attuale combinato di IMU, GPS, Wi-Fi, Bluetooth e informazioni di rete. Le telecamere e gli algoritmi SLAM vengono poi utilizzati per ottenere una localizzazione spaziale ancora più precisa. Infine, attraverso l’apprendimento semantico, l’intelligenza artificiale permette agli smartphone con CybeReal di comprendere ciò che vede. La tecnologia di localizzazione ad alta precisione in tempo reale consentirà un posizionamento più accurato rispetto alla mappa di navigazione, anche quando si tratta di individuare la posizione dell’utente in un ambiente interno. Quando l’utente visita un nuovo posto, troverà la sua posizione attraverso CybeReal non appena aprirà la fotocamera.

OPPO Cloud

In futuro OPPO continuerà ad essere un pioniere del rilevamento intelligente tramite CybeReal per integrare vari tipi di informazioni provenienti da diversi dispositivi. Lo sviluppo di questo tipo di rilevamento intelligente, che comporta la costruzione di mondi virtuali e la localizzazione ad alta precisione, si baserà sulle capacità di storage, di calcolo e di trasmissione dati di OPPO Cloud. Con il consenso degli utenti, il data self-repair può avvenire aggiornando i dati del cloud in tempo reale in base al feedback degli stessi.

La strategia “3+N+X”

Tutto ciò è parte della strategia di sviluppo tecnologico di OPPO. Come ha sottolineato Tony Chen, Fondatore e Ceo, OPPO è determinata a perseguire “l’innovazione virtuosa” e a creare altri grandi prodotti attraverso la sua strategia di sviluppo tecnologico 3+N+X. OPPO crede molto nel suo nuovo posizionamento, il purpose dell’innovazione di un’azienda dovrebbe sempre esser rivolto alle persone.

«OPPO – ha detto Chen – usa la tecnologia per creare valore per le persone, catturare la bellezza intorno a loro e dare forma alla loro idea di futuro: in questo modo aiutiamo a far emergere il meglio della vita di ognuno. Per questo abbiamo deciso di impostare una nuova strategia di sviluppo denominata 3+N+X che guarda al futuro di OPPO nel lungo periodo». Il “3” si riferisce alle tre tecnologie principali come hardware, software e servizi che aiutano OPPO a creare una smart life integrata per gli utenti. La “N” rappresenta le capability essenziali di OPPO come AI, security e privacy, multimedia e interconnectivity. La “X“, infine, si riferisce alle tecnologie che differenziano OPPO e le risorse strategiche come le ricarica rapida che permettono di accelerare la spinta innovativa e migliorare la user experience.