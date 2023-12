OPPO Zero-Power Tag fra le migliori invenzioni dell’anno per la rivista Time

OPPO Zero-Power Tag è stato inserito nella lista delle migliori invenzioni del 2023 del TIME nella categoria “Experimental”, collocando OPPO tra nomi quali Apple, Samsung e Sony con un riconoscimento internazionale di grande prestigio per l’invenzione.

Ogni anno, TIME premia i prodotti, i software e i servizi in grado di risolvere problemi importanti in modo creativo. Il risultato è un elenco di 200 invenzioni rivoluzionarie che stanno cambiando il nostro modo di vivere, lavorare, giocare e pensare. Nella categoria Experimental, il riconoscimento del TIME per OPPO Zero-Power Tag si aggiunge alla reputazione internazionale di OPPO per la sua competenza tecnica e il suo pensiero innovativo, e sottolinea un nuovo approccio a un mondo sostenibile in cui i dispositivi IoT non generano batterie inquinanti.

“Siamo onorati di essere stati inclusi nella lista delle migliori invenzioni del 2023 del TIME con OPPO Zero-Power Tag, come riconoscimento dei nostri risultati in termini di innovazione e sostenibilità”, ha dichiarato Elvis Zhou, CMO di OPPO Overseas. “Con l’accelerazione del passaggio a B5G/6G, la sfida di espandere la connettività IoT senza aggravare il problema dei rifiuti elettronici nel mondo è pressante. Nato dalla visione di OPPO di unire convenienza e responsabilità ambientale, OPPO Zero-Power Tag è un dispositivo IoT ecologico che comunica con i telefoni utilizzando l’energia dell’ambiente invece della batteria. Grazie al tracciamento degli oggetti, al monitoraggio ambientale e ad altre funzioni intelligenti, siamo molto entusiasti delle possibilità che questo dispositivo potrà aprire nello spazio IoT. In futuro, OPPO continuerà a dare il proprio contributo alla sostenibilità e a sviluppare iniziative innovative che abbiano un impatto positivo sull’ambiente.”

Al MWC 2023, OPPO ha presentato il primo prototipo di dispositivo IoT senza batteria – OPPO Zero-Power Tag – alimentato dalla tecnologia Zero-power Communication. Sfruttando tecnologie chiave come la raccolta di energia RF, il backscattering e l’elaborazione a basso consumo, il Tag è in grado di raccogliere l’energia direttamente dai segnali Bluetooth, WiFi e del telefono cellulare, ottenendo vantaggi sorprendenti come dimensioni ridotte, migliore durata, maggiore distanza del segnale e costi inferiori.

OPPO sta ora perfezionando il design, la tecnologia e gli standard industriali del dispositivo, introducendo al contempo ulteriori funzionalità, come il monitoraggio della salute, per estendere l’applicazione del device a più campi. L’azienda ritiene che OPPO Zero-Power Tag potrebbe un giorno evitare che milioni di batterie finiscano nelle discariche, rendendo la vita più smart e più facile sia per i consumatori che per le aziende.

La sostenibilità è da tempo una componente centrale delle operazioni commerciali e della progettazione dei prodotti di OPPO. Nel febbraio 2023, OPPO ha pubblicato OPPO Climate Action Report con il supporto della società di consulenza globale Deloitte. Nel rapporto, OPPO si impegna per la prima volta a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio in tutte le sue attività globali entro il 2050 e delinea cinque aree chiave per il raggiungimento di questo obiettivo: produzione a basse emissioni di carbonio, riduzione dell’impronta di carbonio dei prodotti, investimenti in opzioni che generano meno carbonio, utilizzo della tecnologia digitale per gestire le emissioni di carbonio e collaborazione su standard industriali per affrontare il cambiamento climatico.

Quest’anno, OPPO Battery Health Engine ha ricevuto il 2023 SEAL Business Sustainability Award e, grazie alle sue innovazioni, OPPO è stata anche nominata una delle 10 aziende più innovative dell’Asia-Pacifico nel 2023 dall’autorevole media economico Fast Company. Nell’OPPO Inspiration Challenge 2023, OPPO ha aggiunto una nuova categoria, “Inspiration for the Planet”, per riconoscere le innovazioni per la sostenibilità e attirare più di 280 proposte da startup di tutto il mondo, che spaziano dai materiali biomimetici all’accumulo di energia sostenibile e sicura.