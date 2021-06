Oral-B: la tecnologia assicura una migliore igiene orale

Anche l’igiene orale può ricevere un significativo miglioramento con l’utilizzo della tecnologia. La conferma viene da Oral-B, marchio leader nel mercato dei prodotti per l’igiene orale, che nel corso di un evento tenutosi in occasione del Mobile World Congress e diffuso online, ha ribadito il proprio impegno nella ricerca di strumenti e prodotti per una bocca sana, chiave per mantenere un corpo sano. Ricerche dimostrano infatti che una cattiva salute orale può portare a gravi condizioni e malattie, per questo motivo è importante prestare molta attenzione ai primi segnali di allarme, come gengive gonfie o irritate.

Oral-B consolida dunque il suo impegno nella promozione di abitudini salutari di igiene orale, come l’uso quotidiano dello spazzolino elettrico, con l’obiettivo di creare un impatto positivo sulla salute delle famiglie e del pianeta.

L’occasione è stata perfetta anche per presentare il nuovo spazzolino elettrico connesso allo smartphone Oral-B iO 6, che evolve ulteriormente la tecnologia Oral-B iO che vanta ormai oltre sei anni di ricerca.

La tecnologia iO combina la testina rotonda Oral-B ispirata agli strumenti del dentista con setole micro-oscillanti per una sensazione di pulito professionale e un’esperienza di spazzolamento delicata. Le capacità potenziate di monitoraggio conl’Intelligenza Artificiale e tracciamento denti in 3D offrono agli utenti una guida personalizzata, comunicando passo per passo la modalità di spazzolamento corretta, per un risultato ottimale della propria salute orale.

Il brand, che ha aperto la strada al futuro dello spazzolino elettrico e connesso, ha stretto una collaborazione con Scientific American e la sua Custom Media Division (SACM) per esplorare le ultime ricerche che collegano la salute orale con la salute generale del corpoe comunicare alle persone l’impatto che le malattie parodontali croniche possono avere su malattie sistemiche più ampie.

Gli spazzolini elettrici

Negli ultimi 12 mesi la categoria spazzolini elettrici è cresciuta del 64% in Italia ed è stata interamente guidata dagli spazzolini Oral-B che hanno registrato un +65% nelle vendite a valore rispetto all’anno precedente.

Dal 2020 a oggi, le chiavi del successo di Oral-B sono state la nuova campagna pubblicitaria “Go Electric” con una testimonial d’eccezione come Michelle Hunziker e il lancio del rivoluzionario spazzolino Oral-B iO che in soli sei mesi dal lancio ha raggiunto il 10% delle vendite a valore degli spazzolini elettrici Oral-B.

La salute orale nei bambini

Fondamentale far capire anche ai più piccoli l’importanza di una corretta igiene orale. Questo è un compito che spetta ovviamente ai genitori ma non è sempre facile convincere i bambini a spendere tre o quattro minuti per lavarsi i denti al meglio e almeno un paio di volte al giorno. Ma Oral-B ha pensato anche a questo e attraverso i personaggi più iconici dei cartoni e strumenti come l’app Disney Magic Timer, educa i più piccoli a lavarsi i denti correttamente e per 2 minuti ogni mattina e sera, rendendo così lo spazzolamento un’attività divertente per tutta la famiglia.