Oral-B Pro 3: una promo per lo spazzolino smart

L’hi-tech e l’Internet of Things hanno da tempo contaminato e reso smart una miriade di categorie di prodotto. Fra queste spicca quella degli spazzolini da denti che, coadiuvati da app in grado di migliorare l’utilizzo del prodotto e di assicurare nel contempo una più profonda igiene orale, hanno saputo raggiungere un numero sempre crescente di consumatori.

Non stupisce dunque che Oral-B – leader del mercato – proprio in questi giorni – abbia lanciato una nuova promozione per la gamma di spazzolini Oral-B Pro 3. Oral-B Pro 3 è ora disponibile nelle colorazioni come White, Blue and Black e in tre diverse referenze al prezzo di 89,90 euro. Inoltre, per chi è già alla ricerca del regalo perfetto, la gift edition con 2 spazzolini Oral-B Pro 3 è ora disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 129,90 euro.

Dotato di timer professionale, Oral-B Pro 3 permette di spazzolare al meglio i denti per 2 minuti, come consigliato dai dentisti. Inoltre, grazie a un avviso ogni 30 secondi, saprai sempre quando è il momento di passare all’area successiva.

Oral-B Pro 3 offre una pulizia profonda per gengive più sane attraverso uno speciale e innovativo controllo della pressione di spazzolamento a 360°, avvisandoti se stai spazzolando troppo forte. Il sensore di pressione infatti diventa rosso e rallenta automaticamente la velocità dello spazzolino.

Il Pro 3 supporta la modalità Pulizia Quotidiana e Denti Sensibili che, grazie all’esclusiva testina rotonda che circonda ogni dente, rimuovono fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Inoltre, è dotato della specifica modalità di pulizia per lo sbiancamento che agisce sulle macchie superficiali.

Infine, l’autonomia, diventata obbligatoriamente importante anche per questa categoria di prodotti: la batteria agli ioni di litio offre infatti fino a due settimane di carica.