Oral-B: gli spazzolini elettrici saranno i vostri migliori compagni di viaggio

Nel corso degli anni, lo spazzolino elettrico ha preso il posto di quello tradizionale. Ora che è tempo di vacanze, Oral-B ci ricorda i prodotti perfetti per la pulizia dei denti che al tempo stesso sono anche portatili.

Oral-B Genius X

Con una guida personalizzata, che permette di raggiungere tutte le aree della bocca in modo uniforme e con risultati eccezionali, il controllo della pressione di spazzolamento e il rilevamento della posizione, Oral-B Genius X consente di spazzolare ciascuna superficie della bocca per il tempo necessario, così da non trascurare le aree difficili da raggiungere e proteggendo le gengive.

Grazie alle 6 modalità di spazzolamento Pulizia Quotidiana, Protezione Gengive, Denti Sensibili, Sbiancante, Pulizia Profonda e Nettalingua, lo spazzolino elettrico offre una straordinaria sensazione di pulito, per una bocca a prova di sorriso.

Inoltre, Oral-B Genius X è lo spazzolino perfetto da portare in vacanza perché dispone di una batteria al litio che dura oltre 2 settimane con solo 1 ciclo di ricarica completo e di una comoda travel case perfetta per il viaggio.

Prezzi

Disponibile nelle colorazioni White, Rose Gold, Midnight Black, con o senza travel case,Oral-B Genius X è acquistabile al prezzo di 199,99 €.

Oral- B Io

Oral-B iO offre un’esperienza di spazzolamento unica nel suo genere. Grazie alla tecnologia avanzata basata su un’ingegneria di livello mondiale, Oral-B iO offre una pulizia più completa, delicata e silenziosa di sempre. Le capacità potenziate di monitoraggio con l’Intelligenza Artificiale e tracciamento denti in 3D offrono agli utenti una guida personalizzata, comunicando passo per passo la modalità di spazzolamento corretta, per un risultato ottimale della propria salute orale. Oral-B iO possiede un design ricercato, elegante e moderno.

I modelli Oral-B iO 9, Oral-B iO 9 special e Oral-B iO8 possiedono un display interattivo a colori che segnala le informazioni vitali: comprese le modalità di spazzolamento e l’usura della testina, saluta quando lo accendi e sorride quando lo spazzolamento dei denti è stato eseguito correttamente.

Inoltre, tutti gli spazzolini possiedono un sensore di pressione avanzato e smart che avvisa con una spia rossa, bianca o verde se l’utente sta spazzolando troppo forte, troppo delicatamente o con la giusta pressione. Tutti i modelli hanno un caricatore magnetico che fornisce una ricarica rapida in sole 3 ore.

Oral-B iO 9 vanta 7 diverse modalità Smart per personalizzare al meglio l’igiene orale: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda, Sbiancante, Nettalingua, Denti ultrasensibili

Le modalità Smart in Oral-B iO8 sono 6: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda, Sbiancante, Denti ultrasensibili.

Oral-B iO7 possiede invece 5 modalità intelligenti per personalizzare la spazzolatura: Pulizia Quotidiana, Sensibile, Cura delle Gengive, Pulizia Profonda e Sbiancante.

Prezzi

Oral-B iO9 è disponibile nei colori White, Pink, Black con travel case bianca, al prezzo consigliato al pubblico di 299,99 €. Oral-B iO9 special è disponibile anche nei colori White, Rose, Black con travel case special edition colorata, sempre al prezzo consigliato al pubblico di 299,99 €.

Oral-B iO8 è disponibile nei colori White, Purple, Black con travel case, al prezzo consigliato al pubblico di 249,99 €.

Oral-B iO7 Black è disponibile con travel case, al prezzo consigliato al pubblico di 219,99 €.