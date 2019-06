Parlare con un dottore online: come funziona oggi questo servizio

Nel corso degli ultimi tempi, grazie allo sviluppo della cultura digitale, sono nati dei nuovi portali sul web rivolti a chi ricerca consulenze di tipo medico tradizionale, attraverso questo metodo veloce e capace di risolvere il problema della comunicazione a distanza tra un medico e il suo paziente.



Chiunque abbia dovuto gestire questo tipo di dinamica, sa bene che l’erogazione di servizi sanitari, diagnostici e di terapia a distanza, possono oggi essere gestiti anche attraverso la cosiddetta telemedicina. Il servizio offerto da DaVinci Salute per esempio, ci offre la possibilità di parlare facilmente con un dottore o con uno psicologo, attraverso una videochiamata, senza attese, dove e quando risulta più agevole per il paziente.



Risolvere il problema della distanza



Una formula che di fatto abbatte ogni tipo di distanza e di mediazione, come abitualmente avviene attraverso i canali tradizionali degli ambulatori medici delle nostre città, sempre più sovraffollati e difficili da gestire.

Quello che si propone oggi è invece un sistema semplice, rapido e molto efficace. Basta infatti scaricare una app con il proprio smartphone, eseguire una registrazione veloce con i propri dati, successivamente si descriveranno i sintomi, fissando un appuntamento con uno dei dottori a vostra disposizione.



A questo punto è possibile effettuare la visita in videochiamata, sempre attraverso il portale, che propone un servizio duplice, sia legato alle problematiche di salute fisica, di diverso tipo, sia ad aspetti che appartengono invece alla sfera della psicologia. Senza elencare tutti i servizi, bisogna ricordare come oggi possa risultare davvero utile parlare con un dottore online capace di affrontare e risolvere i vostri problemi in modo rapido, efficace e tempestivo. Come tutti sanno bene, viviamo in un’epoca frenetica, dove la tecnologia digitale ci offre nuove soluzioni e chiavi di lettura per accedere al benessere e al comfort a cui tutti noi tendenzialmente aspiriamo.



La telemedicina



I servizi proposti e offerti dalla telemedicina sono stati creati per abbattere i lunghi tempi di attesa e di gestione di un ambulatorio medico, che in Italia durante gli ultimi anni è diventata una problematica sempre più evidente e di non semplice risoluzione. Gli studi e le indagini di mercato hanno mostrato come molti adulti trascorrano molto tempo tentando ricerche e facendo delle autodiagnosi che in alcuni casi possono generare solo ansia senza risolvere nessun tipo di disturbo reale.



Eppure questa tendenza di utilizzare i motori di ricerca o chiedere consigli medici ad amici e familiari, è un meccanismo naturale e involontario a cui molte persone non riescono a rinunciare. Si tratta in effetti di una questione spesso delicata, che alcuni pazienti non vogliono accettare, soprattutto per quanto riguarda la sfera dei disturbi di tipo psicologico.



Grazie anche alle ultime regolamentazioni del ministero della salute in Italia durante gli ultimi tempi sono cresciuti i numeri degli utenti che fanno utilizzo dei portali di telemedicina, che entro i prossimi anni diventeranno sempre più utilizzati, favoriti anche dalla tecnologia mobile digitale, di cui facciamo grande utilizzo, sia per svago, sia per lavoro o per accedere a servizi di utilità come home banking e simili.