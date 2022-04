“Passa ad Android”: la nuova app di Google disponibile sull’App Store

Google vuole rendere più semplice il passaggio da iPhone ad Android e, per attuarlo, l’azienda deve affrontare l’aspetto più importante: la migrazione.

Spostare tutti i dati da un dispositivo all’altro è il principale ostacolo per gli utenti. Questo è il motivo per cui Google sta cercando di rendere l’intero processo più semplice con una nuova app specificatamente rivolta agli utenti iPhone che pianificano il passaggio ad Android.

Chiamata semplicemente “Passa ad Android”, la nuova app per iPhone è ora disponibile sull’App Store e il suo scopo è esattamente quello sopra menzionato.

App già disponibile per il download

L’app aiuta a spostare contatti, eventi del calendario, foto e video da un iPhone a un dispositivo Android. Inoltre, l’app offre anche altri consigli, come disattivare iMessage per ricevere messaggi su nuovi dispositivi, offrendo anche assistenza per copiare foto e video da iCloud.

“L’app Passa ad Android di Google ti aiuta a spostare in modo rapido e sicuro i tipi di dati più importanti (foto, video, contatti ed eventi del calendario) su un dispositivo Android nuovo di zecca senza cavi complicati. L’app ti guida anche attraverso altri passaggi importanti per configurare il tuo dispositivo, come spegnere iMessage in modo da non perdere i messaggi di testo di amici e familiari. L’app ti chiederà una serie di autorizzazioni in modo che i dati del tuo iPhone possano essere spostati sul tuo dispositivo Android”, si legge nella descrizione dell’app.

La nuova app di Google richiede almeno iOS 12 o versioni successive, quindi in teoria può essere installata sulla maggior parte degli iPhone disponibili.

Questo ha perfettamente senso, dopotutto, poiché l’obiettivo principale di Google è quello di fornire agli utenti iPhone un’esperienza indolore quando si tratta di rinunciare ai propri dispositivi Apple e passare ad Android.