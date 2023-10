Per Amazon è già Natale: le migliori offerte tech (e non solo)

È un ottobre più caldo che mai quello che stiamo vivendo, con giornate tiepide che ci fanno ricordare ancora il sapore dell’estate. Ma Amazon sta già pensando, anche per noi, al Natale, e ha messo a punto una serie di super offerte regalo, che sono state presentate ieri a Milano, al Teatro Gerolamo, che per l’occasione è stato addobbato a festa.

Le offerte Amazon Prime

Se dunque siete alla ricerca del dono perfetto, su Amazon.it troverete tutto ciò di cui avete bisogno, a prezzi convenienti. E non dimenticatevi che, prima del Natale, ci sarà anche la Festa delle Offerte Prime, che inizierà il 10 ottobre a mezzanotte e durerà fino alle 23:59 dell’11 ottobre, dove i clienti Amazon Prime potranno approfittare di moltissime offerte.

E se con l’acquisto del regalo si desidera anche compiere un atto di valore per la collettività, è possibile iscriversi all’iniziativa Un click per la Scuola, grazie alla quale per ogni acquisto effettuato dai clienti di Amazon.it iscritti al programma, Amazon dona una percentuale sotto forma di credito virtuale alla scuola preferita dal cliente, oppure a Save the Children. Sia le scuole che Save the Children potranno utilizzare il proprio credito virtuale per richiedere strumenti necessari alle attività didattiche, scegliendo da un catalogo di oltre 3.000 prodotti. Chi vuole partecipare può iscriversi al sito dedicato https://www.unclickperlascuola.it/.

Idee regalo

Tante le offerte e le idee per un Natale all’insegna della tecnologia: dai dispositivi più innovativi con integrazione Alexa di Amazon Device, come Echo Pop, al giradischi bluetooth di Mersoco passando per la fotocamera istantanea e stampante fotografica Mini Shot 3 Retro di Kodak. Ci sono poi tante idee per portare le feste in tavola: dai libri di ricette e originali calendari dell’avvento a dolci prelibatezze come i Baci Perugina al gusto amaretto in scatola regalo di latta, Festive Edition.

L’esibizione prosegue con i regali per gli appassionati di fashion e moda: gonne, maglioni, scarpe gioielli e tanto altro, dai modelli più classici a quelli più originali, come la collana Magic con ciondolo a forma di fiocco di neve di Swarovski. Immancabili, poi, tutti i prodotti beauty, da graziosi cofanetti regalo a tutto ciò che serve per coccolarsi ed essere sempre al top durante le feste, come l’olio corpo illuminante solido di Senso Naturaleo il massaggiatore viso 3D di TouchBeauty.

E gli addobbi per la casa? Anche il dietro le quinte conta! Tante le idee per far risplendere gli spazi domestici con centrotavola, runner e decorazioni, come la candela profumata alla fragranza “Ghirlanda di Natale” di Yankee Candle. Non mancano i giocattoli più desiderati come la Casa di Barbie a 3 piani – Esclusiva Amazon, il telescopio multicolore e manuale di istruzioni da 50 attività di Buki France o il kit per creare pozioni magiche di Science4You. Perché sì, con Amazon.it realizzare i sogni dei più piccoli non è mai stato così semplice.

Le speciali vetrine di Amazon.it e i vantaggi esclusivi Prime

Grazie alle speciali vetrine di Amazon.it., scoprire tanti spunti e idee per lo shopping natalizio è ancora più coinvolgente: nella vetrina Made in Italy, per esempio, si possono trovare prodotti realizzati in Italia che rappresentano il Belpaese e valorizzano le piccole medie imprese locali, con la vetrina Amazon Launchpad ci si può lasciare stupire da un’ampia selezione di prodotti delle migliori start-up, nella vetrina Handmade sono invece disponibili le eccellenze realizzate a mano dagli artigiani italiani e internazionali, e nella vetrina Climate Pledge Friendly è possibile trovare e acquistare prodotti che soddisfano gli standard di sostenibilità e aiutano a preservare l’ambiente.

E con i tantissimi vantaggi esclusivi riservati ai clienti Amazon Prime il Natale e le vacanze natalizie diventano davvero uno spettacolo, avendo a portata di click tutto ciò che si può desiderare, ovunque ci si trovi. Dalla musica e i libri alle foto con Amazon Music Prime, Prime Reading e Amazon Photos, fino alle spedizioni veloci e illimitate su milioni di prodotti, con la possibilità di pagare in contanti e di ricevere il proprio ordine nel luogo più comodo, facendolo recapitare nei punti di ritiro messi a disposizione da Amazon.it in tutta Italia e potendo approfittare della consegna presso gli Amazon Locker o Counter. Inoltre, con Prime Student tutti gli studenti universitari o gli studenti a tempo pieno dei corsi professionali, possono beneficiare di tutti i vantaggi di Prime per 90 giorni di prova senza costi aggiuntivi. Dopo il periodo di prova Prime Student costa € 2,49 al mese o € 24,95 all’anno, metà rispetto al prezzo di Prime.