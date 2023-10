OnePlus Pad Go, il nuovo tablet conveniente

Il più recente tablet di OnePlus, il Pad Go, è finalmente qui. Questo tablet di fascia media presenta specifiche leggermente inferiori rispetto al OnePlus Pad, ma ad un prezzo decisamente più conveniente.

Il Pad Go presenta un display IPS LCD da 11,35 pollici con risoluzione di 1720 x 2408 pixel, un refresh rate di 90Hz e un rapporto di 7:5. In aggiunta ci sono anche quattro altoparlanti con Dolby Atmos e una fotocamera frontale da 8MP.

Il tablet è dotato di un chipset MediaTek Helio G99, 8GB di RAM e una memoria di archiviazione da 128/256GB espandibile tramite lo slot per schede microSD. Sul retro è presente una fotocamera principale da 8MP posizionata al centro all’interno di un grande anello.

Il OnePlus Pad Go utilizza come sistema operativo OxygenOS 13.2 su Android 13 con funzionalità speciali come la duplicazione dello schermo, la condivisione di file e la clipboard tra dispositivi compatibili OnePlus. La batteria è una cella da 8.000 mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 33W.

Il OnePlus Pad Go è disponibile in un unico colore Twin Mint e parte da circa 230€ per la versione con 8/128GB di memoria e solo Wi-Fi, mentre quella da 8/256GB di memoria e connettività LTE ha un prezzo di circa 260€. Al momento, OnePlus non ha rivelato dettagli sui prezzi o sulla disponibilità del Pad Go in mercati al di fuori dell’Italia.