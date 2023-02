Per gli abbonati di Google One arriva lo strumento Gomma Magica su tutti i dispositivi

Arriva sia su iOS che su Android una funzionalità molto interessante che in precedenza era disponibile solo su Google Pixel. Si tratta di Gomma Magica, lo strumento di Google Foto che permette di eliminare elementi indesiderati dagli scatti. Ma non per tutti: solo gli abbonati al servizio Google One potranno usufruirne.

Gomma Magica è una funzionalità che ha debuttato sul Google Pixel 6 e che era rimasta fino a ora esclusiva alla linea. I dispositivi Samsung disponevano di uno strumento simile, ma tutti gli altri cellulari ne erano privi.

La funzionalità, come già spiegato, permette di cancellare elementi come oggetti o persone nelle foto, per dare più rilievo a quelli principali. Può essere utile nel caso i vostri scatti siano stati rovinati da qualche passante sullo sfondo, o per casi simili.

Sebbene su Pixel Gomma Magica sia gratuita, Google ha annunciato che su tutti gli altri dispositivi sarà utilizzabile su Google Foto soltanto tramite un’iscrizione a Google One. Oltre a tale strumento, tuttavia, saranno inclusi un nuovo effetto video HDR e nuovi stili di collage. Inoltre, sempre per gli abbonati, la compagnia propone la spedizione gratuita per gli ordini di stampa dall’app Google Foto.