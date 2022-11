Per i prodotti Honor è già Black Friday

Il Black Friday cadrà ufficilamente il 25 novembre, ma sono già tante le offerte che stanno anticipando questa data e che offrono ai consumatori un po’ più di tempo per accaparrarsi prodotti a prezzi promozionali.

Fra i brand che hanno scelto di anticipare il Black Friday c’è Honor, che propone 72 ore di sconti imperdibili. A partire dalle 17:00 di oggi, infatti, HONOR Pad 8 e HONOR Magic4 Lite potranno essere acquistati su Hihonor.com, l’e-commerce proprietario del brand con una promozione vantaggiosa.

Honor Pad 8

Per sole 72 ore, Honor Pad 8 sarà scontato al prezzo di 329,90 euro, al posto di 349,90 euro disponibile a questo link.

Il tablet ha un corpo in alluminio, pesa solo 520grammi e offre un display FullView da 12 pollici, con risoluzione di 2K. Dotato di otto altoparlanti a Grande Cavità posizionati simmetricamente su entrambi i lati, Pad 8 offre un’esperienza audio con effetti sonori potenti e bilanciati. È inoltre dotato di una batteria da 7250 mAh, che – secondo il suo produttore – garantisce un’intera giornata di utilizzo ininterrotto. Honor Pad 8 gira sull’ultima interfaccia utente Magic UI 6.1 basata su Android 12, e offre una serie di funzioni migliorate e personalizzate per fornire agli utenti una user-experience smart.

Honor Magic4 Lite 4G

Magic4 Lite 4G 6+128G, è acquistabile al prezzo speciale di 219,90 euro al posto di 249,90 euro a questo link.

Lo smarpthone è dotato di una batteria di lunga durata da 4.800 mAh con ricarica da 66W SuperCharge, in grado di ricaricare il dispositivo del 48% in soli 15 minuti e dell’80% in soli 30 minuti. Il dispositivo è stato progettato con cornici super-sottili di livello flagship 1.05mm, il 40% più stretto della maggior parte degli smartphone della stessa categoria.

Offre un rapporto schermo-corpo del 94%, e un’esperienza di intrattenimento coinvolgente per i film, il gioco e la navigazione web ottimizzata. Magic4 Lite è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680 con Honor RAM Turbo Technology (8GB+2GB) che permette una migliore allocazione della Ram nel momento del bisogno e consente di aprire simultaneamente più applicazioni senza incorrere in alcun rallentamento.