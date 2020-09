Perché acquistare una cornice digitale?

Ogni aspetto della nostra vita è ormai entrato in vortice di digitalizzazione che riguarda, in maniera prorompente, anche l’arredamento delle nostre abitazioni. Una delle ultime novità digitali che, sin da subito, ha attirato il nostro interesse e riscontrato grande successo nelle vendite, è la cornice digitale.

Le cornici per foto sono state uno dei regali più gettonati degli ultimi decenni, una certezza quando non si conoscevano i gusti del destinatario. Questo perché, in fin dei conti, a tutti piace sfoggiare le proprie foto o quelle dei propri cari e, poi, in base alla qualità della cornice stessa era possibile regolare il proprio budget di spesa svariando da prodotti economici in plastica o legno a quelli più raffinati e preziosi in argento o oro.

Oggi, le cornici digitali restano sempre un’ottima opzione di regalo dal prezzo contenuto e, comunque, una chicca moderna e alla moda da sfoggiare all’interno delle nostre abitazioni. Le foto, inoltre, possono essere caricate in pochi e semplici passaggi permettendo, così, a tutti di farne uso, anche per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia.

I vantaggi delle cornici digitali

Sebbene la funzione principale delle cornici digitali sia la stessa delle loro versioni classiche, se messe a paragone le prime offrono ovviamente prestazioni superiori che vanno da una maggiore qualità delle immagini fino alla possibilità di alternale con un semplice click.

Rispetto alle classiche cornici, quelle in versione digitale permettono di poter variare continuamente le fotografie che si vuole mettere in mostra. Quello che dovrai fare è davvero molto semplice: ti basterà selezionare le immagini che più ti piacciono, collegare la cornice al pc o ad un pennino USB e poi caricare le foto che vuoi visualizzare. Queste fotografie potranno poi essere riprodotte singolarmente oppure a mo’ di album, ovvero alternandosi continuamente.

Dimensioni

Le cornici digitali non si distanziano molto per dimensioni e peso dalle classiche cornici per fotografie, ad eccezione del fatto che esse vengono misurate in pollici. Generalmente esse hanno una grandezza ridotta che si aggira tra i 7 e gli 8 pollici, permettendo così di poterle disporre anche su piccoli mobiletti e comodini.

Un aspetto da valutare quando si considerano le dimensioni della cornice digitale è la qualità della sua risoluzione. Generalmente, infatti, quanto maggiori sono le dimensioni della cornice, più le immagini riprodotte tendono a sgranarsi (soprattutto nei modelli più economici), indipendentemente dalla qualità delle fotografie.

Caratteristiche tecniche

In commercio è possibile trovare una vasta gamma di cornici digitali, con caratteristiche differenti e funzionalità via via sempre più avanzate all’aumentare del prezzo.

Nei modelli più all’avanguardia, è possibile anche controllare il dispositivo tramite un apposito telecomando e riprodurre non solo fotografie in altissima qualità ma anche video e suoni.

Da non sottovalutare è il tipo di alimentazione della cornice digitale: non tutti i modelli dispongono di batterie ricaricabili ma, al contrario, molti necessitano di restare costantemente collegati alla corrente tramite l’apposito cavo.

Prezzo

Abbiamo accennato all’inizio che le cornici digitali hanno un costo non eccessivamente alto. Dobbiamo, però, precisare che molto dipende dal modello che si intende acquistare e dal budget in possesso. Alcune cornici, infatti, quelle con schermi grandi, ottime risoluzioni e funzionalità avanzate, possono toccare cifre considerevoli.

Se avevi ancora qualche dubbio se acquistare o meno una cornice digitale, speriamo di averti aiutato a sfatarlo. Se così non fosse, ti consigliamo di approfondire l’argomento dando un’occhiata al portale https://www.imiglioriprodotti.com/ dove potrai trovare un ampio numero di recensioni e pareri sulle cornici digitali e tanto altro.