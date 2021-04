Pesce d’aprile: Google non farà fake news o minigiochi divertenti

Fino al 2020, Google celebrava ogni anno il pesce d’aprile attraverso tutti i suoi servizi e applicazioni. L’azienda ha sempre avuto il buon gusto di non diffondere fake news divertenti ma di proporre divertenti mini-giochi. Ricordiamo con il sorriso sulle labbra la possibilità di giocare a Snake su Google Maps nel 2019…

Dall’anno scorso, Google ha deciso di interrompere questa tradizione a causa della situazione sanitaria globale. L’atmosfera in quel momento non era certamente di festa e, ad un anno di distanza, l’azienda ha confermato che non ci sarà nemmeno un pesce d’aprile nel 2021 per gli stessi motivi.

Una pausa di 2 anni

Come indica Business Insider, Google ha avvertito il suo team a marzo che non ci sarebbe stato alcun problema a celebrare il pesce d’aprile nel 2021. Ecco il messaggio di Marvin Chow, responsabile del marketing di Google.

Come è facile ricordarsi, l’anno scorso abbiamo deciso di sospendere la nostra tradizione di Google di celebrare il pesce d’aprile, per rispetto di tutti coloro che combattono COVID-19. Gran parte del mondo è ancora alle prese con problemi seri e pensiamo che sia ora di prendersi una pausa. Come abbiamo fatto lo scorso anno, dobbiamo continuare a trovare modi adeguati per portare momenti di gioia ai nostri utenti durante tutto l’anno (ad esempio, scarabocchi, uova di Pasqua, ecc.).

Ci auguriamo tutti di vivere un 2022 più sereno e…ricco di pesci d’aprile!