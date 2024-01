Phantom V2 Fold, le prime specifiche del pieghevole di Tecno sono su Geekbench

Tecno si sta preparando ad annunciare il suo secondo smartphone pieghevole. Il suo nome è Phantom V2 Fold, ed è previsto per il primo trimestre di quest’anno, forse durante il MWC 2024 di Barcellona.

Manca ancora un po’, quindi, ma nel frattempo lo smartphone è apparso su Geekbench, rivelando alcune delle sue specifiche. Cosa suggerisce la scheda? In primo luogo, che il Phantom V2 Fold utilizzerà il chip MediaTek Dimensity 9000+. Si tratta dello stesso chip utilizzato nel predecessore, ma ovviamente possiamo aspettarci specifiche diverse.

Il modello testato non presenta particolari sorprese su questo fronte: dispone di 12 GB di RAM e utilizza come sistema operativo Android 14. Con la comparsa delle specifiche preliminari su Geekbench possiamo aspettarci presto l’arrivo di nuove informazioni, soprattutto in precisione della vicina presentazione ufficiale.