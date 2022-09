Pico sta per lanciare un nuovo visore VR

Pico annuncerà la prossima settimana un nuovo visore VR. Si tratta dell’azienda, specializzata nella realtà virtuale, acquisatta lo scorso anno alla cinese ByteDance, la società che detiene TikTok.

La prossima settimana vedremo i primi frutti dell’acquisizione poiché Pico annuncerà un nuovo visore VR.

Un teaser condiviso dalla società tramite Linkedin fissa la data dell’annuncio al 22 settembre alle 16 italiane. Il teaser recita: «Il momento che stavi aspettando è arrivato! Non vediamo l’ora di mostrarti cosa abbiamo in serbo per te. Resta sintonizzato il 22 settembre 2022, 14:00 GMT+2 #PICO»

Il prodotto potrebbe chiamarsi Pico 4 o Pico Phoenix. Supporterà il tracking del viso e degli occhi, nonché una fotocamera RGB che consentirà esperienze di realtà mista. Inoltre, il visore dovrebbe essere in grado di gestire in automatico l’IPD (inter-pupillary distance), cioé regolare automaticamente il suo hardware per la distanza interpupillare di chi lo indossa.

Infine, il visore sarà alimentate da Android Q e da un processore Qualcomm per il momento ancora non conosciuto.