Pioggia di annunci per Motorola: Edge 40 Neo, Moto g84 5G e Moto g54 5G

Oggi Motorola presenta non uno, non due, ma tre smartphone, tutti potentissimi e dotati di svariati colori. La collaborazione con Pantone continua a dare i suoi frutti, come dimostrano gli sgargianti colori dei nuovi smartphone. Partiamo dall’Edge 40 Neo

Motorola Edge 40 Neo

Il nuovo Motorola Edge 40 Neo è caratterizzato da un design ultra-sottile (7,76 mm), ed è dotato di certificazione IP68, così che i consumatori possano concentrarsi sul divertimento senza preoccuparsi di danneggiarlo.

A portare il dispositivo a un livello superiore è la fotocamera, l’Ultra Pixel da 50MP. La Visione Notturna Automatica ottimizzata permette di catturare foto più nitide e vivide dopo il tramonto, con una velocità fino a 16 volte superiore. Gli scatti poi sono stabili e nitidi grazie all’OIS, e vi è anche un obiettivo ultragrandangolare da 13MP con Macro Vision e una fotocamera selfie da 32MP con tecnologia quad pixel.

Motorola Edge 40 Neo è dotato di una capiente batteria da 5000mAh e vanta una ricarica rapida TurboPower da 68W. Inoltre il display pOLED da 6,55″ curvo con un refresh rate di 144 Hz e picco di luminosità di 300 nits consente di svolgere tutte le attività e le esperienze in modo ottimale.

Il processore sarà un MediaTek Dimensity 7030 che supporta la connessione 5G, con un focus in particolare sul cloud gaming. Chiudendo con le specifiche, lo smartphone è alimentato da Android 13 e offre un’ampia gamma delle più recenti funzioni di sicurezza e software che vengono continuamente aggiornate.

Motorola Edge 40 Neo ha anche un occhio di riguardo alla sostenibilità: è infatti il primo dispositivo edge di Motorola a sfruttare i servizi Lenovo CO2 Offset per compensare le emissioni di anidride carbonica. Inoltre viene fornito in una confezione al 100% priva di plastica, con inchiostro di soia e il 60% di materiali riciclati. E per finire, la cover è 100% vegetale (e 100% riciclabile).

Proseguendo la collaborazione di Motorola con Pantone, leader mondiale nella selezione e nell’abbinamento dei colori, Motorola Edge 40 Neo è dotato di tonalità su misura. Lo smartphone ispira l’individualità e incoraggia l’autenticità attraverso i colori Black Beauty, una tonalità di nero profondo con uno sfondo acrilico opaco, e due opzioni vivaci, Soothing Sea e Caneel Bay.

motorola edge 40 neo è disponibile in Italia a partire da oggi, al prezzo di 399,90€.

Moto g84 5G

Il secondo smartphone annunciato oggi è Moto g84, che vanta di specifichw come il sistema di fotocamera con OIS, la tecnologia ultra-pixel e un coinvolgente display pOLED da 6,5″ a contrasto infinito.

Come abbiamo detto la fotocamera principale è da 50MP, con la tecnologia Ultra Pixel che permette una maggiore luminosità combinando i pixel in una versione da 2,0µm. È presente anche un obiettivo ultra-wide da 8MP con Macro Vision e una fotocamera per selfie da 16MP.

Gli utenti possono godersi una visuale perfetta grazie al display pOLED ultrawide da 6,5″ con refresh rate di 120 Hz, 1300 nits di luminosità e contrasto infinito. Ogni singolo pixel è illuminato, producendo neri più profondi e colori più vividi.

La tecnologia del display di Moto g84 5G è completata dal supporto di Dolby Atmos che

garantisce un audio coinvolgente. A permettere questi progressi è anche il chipset Snapdragon 695 5G, che spinge la velocità fino a 2,2 GHz. La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica TurboPower da 30 W.

Moto g84 5G è il primo della famiglia Moto g a essere dotato del PANTONE Colour of the Year 2023, PANTONE Viva Magenta. Questa tonalità rappresenta l’espressione di sé senza freni ed è completata dalla finitura in morbida pelle vegana. Tra i colori esclusivi figurano anche Marshmallow Blue e Midnight Blue. Il dispositivo è inoltre dotato di un design idrorepellente certificato IP54.

Moto g84 5G è disponibile in Italia a partire da oggi, al prezzo di 299,90€.

moto g54 5G

Per finire c’è Moto g54 5G, in grado di portare gli utenti a un livello superiore di intrattenimento grazie alla connettività 5G ultra-veloce e un display da 6,5″ FHD+ 120Hz supportato da altoparlanti stereo.

Moto g54 5G rivoluziona l’alta definizione, consentendo agli utenti di vedere spettacoli in Full HD+ su uno schermo da 6,5 pollici e 120 Hz senza sacrificare la qualità dell’immagine tipica di un display standard. Il dispositivo arriva anche con il suono multidimensionale di Dolby Atmos, che riempie lo spazio con il nuovo Moto Spatial Sound.

Moto g54 5G è dotato di un sensore da 50MP con OIS e tecnologia Quad Pixel. Gli utenti possono avvicinarsi incredibilmente al soggetto con la fotocamera Macro Vision, catturando i piccoli dettagli che spesso sfuggono con un obiettivo standard. La camera frontale da 16 MP completa questo sistema avanzato di fotocamere, dotato anche di Face Beauty per migliorare automaticamente le foto.

Per garantire agli utenti il massimo del 5G, Motorola ha incluso il MediaTek Dimensity 7020, assieme a una batteria da 5000mAh con ricarica TurboPower. Moto g54 5G è disponibile in Italia a partire da oggi, al prezzo di 229,90€.