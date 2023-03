Pixel 7a, ecco le prime immagini del budget phone di Google

A quasi dall’uscita del suo predecessore, cominciano a circolare i primi rumor sul budget phone Google Pixel 7a. In effetti abbiamo finalmente delle immagini che lo mostrano nel dettaglio, e sembra che il design sia molto ispirato al Pixel 7.

Come si può vedere, infatti, ci saranno il display curvo con punch hole e l’icona barra della fotocamera posteriore in alluminio. Ci si può aspettare quindi anche le stesse caratteristiche per quanto riguarda lo schermo, ovvero un OLED FHD+ grande 6,1 pollici: questa volta però pare che il refresh rate sia di 90 Hz.

Il processore di Pixel 7a dovrebbe essere il Tensor G2, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Per le fotocamere si può segnalare poi la presenza di una di 64 Megapixel principale e una di 12 Megapixel grandangolare.

L’ultimo dettaglio conosciuto (per ora) è che la velocità di ricarica wireless sarà di 5 W. Ma quando uscirà il dispositivo? Come al solito, è praticamente certo che la risposta a tutte le domande sarà data all’evento Google I/O 2023, che si terrà a maggio.