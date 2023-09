Pixel 8 Pro, pubblicata per errore una simulazione 3D dello smartphone

La serie Pixel, si sa, non ha mai particolarmente resistito alle fughe di notizie. Il lancio di ogni versione è stato accompagnato da mesi di speculazioni, voci, rumor, molte delle volte anche veritieri. Questa volta, però, è proprio grossa, e il protagonista è Pixel 8 Pro.

In rete, infatti, è trapelata una simulazione in 3D del nuovo smartphone. Ma non si tratta di un render di un fan, ma di uno strumento ufficiale di Google pubblicato per errore.

Comunque sia andata, grazie alla simulazione possiamo vedere il telefono in tutto il suo splendore e tutte le sue angolazioni. Sono svelati i sensori, le porte, e anche i tre colori del dispositivo: Liquorizia, Porcellana, e Cielo. Confermata anche la presenza di un sensore di temperatura, che prima era solo un punto interrogativo.

Inoltre, la simulazione conferma che il Pixel 8 Pro avrà un vassoio per la SIM fisica.