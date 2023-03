Pixel Fold compare nella metropolitana di New York: sarà vero?

Finalmente il Google Pixel Fold, dopo molto tempo, si è mostrato dal vivo. Attraverso un’immagine ufficiale? Non proprio. Un utente di Reddit ha infatti condiviso un’immagine che ritrae un uomo nella metropolitana di New York con in mano il nuovo pieghevole.

Purtroppo la qualità dell’immagine è piuttosto scarsa, e non si possono vedere molti dettagli. Tuttavia l’individuo, che secondo l’autore del post sarebbe un impiegato di Google, non sembra starsi impegnando molto per nascondere il dispositivo. C’è anche chi dubita che si tratti davvero del Pixel Fold, ma tutto è possibile, e questa potrebbe essere la nostra prima occhiata al telefono.

Secondo i leak, il Pixel Fold dovrebbe avere uno schermo pieghevole di 7,57 pollici e uno esterno in 5,78 pollici, assemblato da Samsung Display. Dovrebbe anche esserci una batteria da 4.700 mAh, per un prezzo di $1.800, o €1.700. Lo smartphone dovrebbe entrare in produzione nella seconda metà del 2023, e potrebbe essere rivelato il 10 maggio all’evento Google I/O.