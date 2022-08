Pixel Fold e Pixel 7 Ultra in fase di produzione, secondo Digital Chat Station

Sul social cinese Weibo è apparso un rumor proveniente dall’account del leaker Digital Chat Station che rivela due telefoni Pixel ancora non annunciati. Si tratta di un pieghevole (che potrebbe chiamarsi Pixel Fold o Pixel Notepad) e un flagship, il Pixel 7 Ultra. Ecco tutti i dettagli.

Il pieghevole, primo modello di questo tipo per la serie Pixel, disporrà di uno schermo interno di 5,85 pollici e utilizzerà il chip Google Tensor. Il comparto fotografico posteriore sarà lo stesso del Pixel 5: lente principale da 12,2 Megapixel e lente ultragrandangolare da 16 Megapixel. Lo smartphone è stato anche mostrato attraverso un render inedito.

Niente render invece per il Pixel 7 Ultra, ma abbiamo comunque diverse informazioni. Lo schermo dovrebbe avere una risoluzione di 2K, e il corpo dello smartphone sarebbe in ceramica.

Protagonista del leak è sicuramente il comparto fotografico: il post su Weibo ha evidenziato la presenza della fotocamera Sony IMX787, anche se non è chiaro per cosa. Secondo Digital Chat Statiom la IMX787 sarebbe una “sotto-camera”, utilizzata in congiunzione con una lente telefoto da 50 Megapixel di Samsung, la ISOCELL GN1.

I due smartphone stanno venendo prodotti in questo momento, assemblati in Cina da Foxconn. Google non ha annunciato niente a riguardo, ma potrebbe rendere nota qualche novità durante un possibile evento di ottobre.