Pixel Tablet arriverà soltanto in versione Pro

L’attesissimo Google Pixel Tablet è stato annunciato da diversi mesi, ma non si intravede ancora una data di uscita ufficiale. Lo scorso dicembre era comparso (illegalmente) sulla piattaforma di vendita Facebook Marketplace: oggi invece arriva un nuovo rumor che svela qualche dettaglio sul nuovo dispositivo.

In precedenza si riteneva che il Pixel Tablet sarebbe stato rilasciato in due versioni: una base e una Pro. Sembrerebbe tuttavia che non sia più così, e che dei due modelli ne rimarrà soltanto uno per semplificare le cose.

Fortunatamente a rimanere sarà quella Pro, dotata di processore Tensor G2. Lo stesso informatore ha anche mostrato alcune immagini del dispositivo e condiviso diverse specifiche: ci saranno 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, assieme a uno schermo LCD.

Dalle foto è visibile la stazione di ricarica che trasforma il Pixel Tablet in un Nest Hub sempre attivo, come avevamo già notato da precedenti immagini. Non è ancora noto se la stazione sarà inclusa nell’acquisto o venduta separatamente.