Pixel Watch, arriverà finalmente nel 2022?

Da tempo si mormora di un fantomatico ingresso di Google nel mondo degli smartwatch, ma fin’ora nessuno di questi rumor si è avverato. Le cose potrebbero cambiare. Secondo Business Insider, infatti, nel 2022 potremo aspettarci l’arrivo del Pixel Watch.

Nome in codice “Rohan”, il nuovo Pixel Watch utilizzerà l’ultima versione di Wear OS, con un design circolare, mancanza di ghiera girevole e diverse funzionalità per il monitoraggio della salute e del fitness. Non si alcuna notizia sulle dimensioni, o se Google deciderà di commercializzare lo smartphone in modelli diversi.

Ci sarebbe però un intoppo: come per tutti gli altri smartwatch Wear OS, Pixel Watch dovrà essere ricaricato giornalmente. Non solo, ma Google potrebbe utilizzare cinturini con attacco per la ricarica proprietari, mossa in netto contrasto con la grande maggioranza delle altre compagnie.