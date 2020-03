Una delle maggiori funzionalità introdotte da Android 10 è il tema scuro o dark mode, che può essere gestito a livello di sistema.

Tuttavia, alcune app, come il Google Play Store, saranno presto in grado di abilitare e disabilitare la dark mode in modo indipendente dalle impostazioni di sistema. L’attivazione e la disattivazione saranno gestite da un toggle, un vero e proprio interruttore, che ne permetterà il controllo.

Secondo quanto riportano alcuni utenti che utilizzano uno smartphone che gira su Android 10, l’app Google Play Store ha un’opzione aggiuntiva nel menu Impostazioni chiamata “Tema”. In pratica, consente di forzare le impostazioni di sistema accendendo (solo per il Play Store) il tema scuro quando il sistema prevede quello chiaro e viceversa.



Per ora, la funzione sembra essere disponibile solo per alcuni modelli di dispositivi e non vi è alcuna APK disponibile per testarla.

