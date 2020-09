PlayStation 5 sarà gigantesca: ecco le foto reali

Sony si è dimostrata piuttosto riservata nel parlare di PlayStation 5 in questi ultimi mesi. Al fine di stupire, l’azienda ha voluto giocare la carta del segreto, con il rischio di creare equivoci, fake news e sgradite sorprese. Questo potrebbe essere il caso delle dimensioni della console, mai rivelate dall’azienda giapponese e ora finite sotto le grinfie dell’ente di certificazione NCC.

Lo scopo delle foto è mostrare il prodotto così com’è. Come l’FCC negli Stati Uniti, l’NCC serve per verificare e convalidare l’autorizzazione all’immissione in commercio per dispositivi che emettono onde e la nuova console Sony che integra Wi-Fi e Bluetooth non può farne a meno.

Le dimensioni date da Sony sono: 39 cm x 10,4 cm x 26 cm

@keisawada su Twitter ha realizzato una scena 3D con PlayStation 5 e altri dispositivi, tra cui Xbox Series X e Nintendo Switch, per vedere meglio le proporzioni. La scala si basa sulle dimensioni pubblicizzate da ciascun produttore.

Il confronto con Nintendo Switch e PlayStation 4 permette di rendersi conto delle dimensioni prese da Xbox Series X e PlayStation 5. Entrambe le console sono molto più grandi rispetto alle generazioni precedenti ma PlayStation 5 sembra superare ogni limite.

In volume, da sinistra a destra: PS3, Xbox, Xbox One ed entrambe le PS5

Secondo The Verge, sarà la console più grande della storia moderna, di gran lunga più ingombrante della prima Xbox One del 2013 o della PS3 da 60 GB, entrambe famose per essere state particolarmente difficili da inserire nei mobiletti.

Anche se paragonata alla Xbox Series X, la PlayStation 5 appare molto più ingombrante, sembra essere più sottile della console Microsoft, e quindi più facile da integrare orizzontalmente nei mobili.