PlayStation 5: uscita, prezzo, specifiche e giochi al lancio

La prossima generazione di console firmata Sony è stata ufficializzata e tra poco più di un anno arriverà nei negozi di tutto il mondo. Le voci su PS5 sono tantissime ma la casa madre ha solamente confermato il nome e la finestra di lancio insieme ad alcune specifiche tecniche. Sono ancora tanti i dettagli avvolti nel mistero.

Data di rilascio: vacanze invernali 2020

vacanze invernali 2020 Prezzo: 400-500 euro

400-500 euro Giochi: Ancora da annunciare, piena compatibilità con le versioni precedenti

Ancora da annunciare, piena compatibilità con le versioni precedenti Specifiche : CPU AMD Zen a 8 core, GPU AMD Navi, SSD personalizzato, lettore Blu-ray 4K

: CPU AMD Zen a 8 core, GPU AMD Navi, SSD personalizzato, lettore Blu-ray 4K Caratteristiche principali: tempi di caricamento ultrarapidi, ray tracing, immagini 4K a 120Hz, controller tattile

Design

La prima presunta immagine del kit di sviluppo PS5 è trapelata, con lo stesso design squadrato che abbiamo visto nei brevetti nel corso dei mesi. In un nuovo post sul blog, Sony ha confermato ufficialmente che la sua console di prossima generazione si chiamerà PlayStation 5 e uscirà nelle festività 2020.

Altre funzionalità confermate includono un nuovo DualShock con feedback tattile e la possibilità di installare specifiche parti di giochi tramite l’SSD.

Uscita

Il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha confermato a Wired che PlayStation 5 sarà lanciata in occasione delle vacanze invernali 2020. Con questa mossa si ritroverà a confronto con Xbox Scarlett di Microsoft.

Specifiche tecniche

In un’intervista a Wired, Mark Cerny di Sony ha rivelato diverse specifiche chiave per la console come il fatto che sarà alimentata da una CPU basata sul processore Ryzen a otto-core di terza generazione AMD, nonché da una GPU personalizzata basata sulla linea AMD Radeon Navi. Questa scheda grafica consentirà a PS5 di garantire ray tracing, ovvero una tecnologia di illuminazione ultra realistica che è stata resa popolare per la prima volta dalle schede RTX di Nvidia.

Secondo un tweet tradotto dal noto leaker hardware Komachi Ensaka, la GPU a 2 GHz della PS5 potrebbe raddoppiare la potenza di Xbox One X e fornire prestazioni comparabili a RTX 2080 di Nvidia.

La CPU del sistema consentirà l’audio 3D, che promette di essere più coinvolgente di quello della PS4 sia che tu stia giocando con le cuffie o attraverso gli altoparlanti della TV. L’enorme potenza della PS5 consentirà anche risoluzioni fino a 8K (per riferimento, la PS4 Pro raggiunge il massimo a 4K.) PlayStation 5 presenterà anche un lettore Blu-ray 4K per dischi fisici.

Cerny ha notato che il sistema offrirà un SSD (unità a stato solido) per caricare i giochi più velocemente. In una dimostrazione, Cerny ha mostrato come per il gioco Spider-Man della Marvel che normalmente impiegava 15 secondi per caricare, ora impiega meno di un secondo.

In un’intervista con la Cnet a giugno 2019, il CEO di PlayStation Jim Ryan ha rivelato che la PS5 supporterà elementi visivi 4K a una frequenza di aggiornamento di 120Hz, il che potrebbe portare a una grafica extra per le persone con display ad alta frequenza di aggiornamento. A settembre 2019, Ryan ha notato sul blog di PlayStation che la PS5 avrà la possibilità di “sospendere il gameplay con un consumo energetico molto inferiore rispetto a PS4.

Nuovo Controller

Lo scorso mese, Sony ha fornito sempre a Wired uno sguardo esclusivo al prossimo DualShock, che secondo quanto riferito è molto simile nel design al DualShock 4. Il nuovo controller sembra avere una sorta di microfono ed esibirà un feedback tattile per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Nelle dimostrazioni per Wired, Sony ha mostrato come il controller potrebbe farti sentire la differenza tra pista e sporcizia in un gioco di corse o la differenza tra arrancare attraverso la sabbia e scivolare sul ghiaccio in un platform. Il nuovo DualShock avrà anche grilletti adattivi che ti permetteranno di sentire meglio la sensazione tattile nel sparare o incoccare una freccia.

Giochi previsti al lancio

Nessuna conferma ma tutte speculazioni. Ghosts of Tsushima non ha ancora una data di rilascio, il che significa che potrebbe arrivare contemporaneamente sulle vecchie e nuove console. Su PS5 potremmo invece vedere i sequel di God of War, Horizon: Zero Dawn e Spider-Man.