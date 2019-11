Disney Plus: aperti i pre-ordini negli Stati Uniti

Nonostante siano in arrivo vari servizi di streaming per complicare la vita a Netflix, Disney Plus è sicuramente una delle piattaforme più interessanti per via dell’enorme quantità di contenuti a disposizione. Negli Stati Uniti il lancio è previsto per il 12 novembre ma i preordini sono già disponibili.

Ora però parliamo di prezzi per capire il posizionamento di mercato. Il servizio di streaming targato Disney costa 6,99$/mese o 69,99$ all’anno che permette un risparmio di circa 14 dollari. Per l’Italia non c’è ancora nessuna comunicazione ufficiale ma è facile attendersi un prezzo di lancio di 7/8 euro al mese.

Dispositivi supportati al lancio

Al momento della pubblicazione, l’elenco dei dispositivi supportati da Disney Plus prevede: Roku, Chromecast, iPhone e iPad, telefoni Android e Android TV, Apple TV, Xbox One e PS4. Grande assente Amazon Fire per via di un mancato accordo tra le parti.

Ora però arriva il nodo cruciale. Sei alla ricerca di un buon motivo per iscriverti a Disney+? Beh, possiamo anticiparvi che ci saranno tutti i capolavori Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Possono bastare?

A seguire alcune delle schermate di registrazione della versione USA per dare una prima occhiata.