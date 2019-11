Galaxy S11 arriverà con una fotocamera 5x

Secondo le informazioni fornite da GalaxyClub, la fotocamera Galaxy S11 avrà nome in codice ‘Hubble’ come il telescopio spaziale. Questo conferma che il dispositivo includerà una fotocamera in stile periscopio con grandi capacità di zoom.

Sulla base di ciò che abbiamo visto in passato quando si tratta di sistemi di telecamere periscopio, il Galaxy S11 potrà offrire uno zoom ibrido 10x o 15x, oltre allo zoom ottico 5x. Esattamente come P30 Pro che si spinge fino a x50 ibrido.

Il Samsung Galaxy S11 dovrebbe includere un sensore per fotocamere da 108 Megapixel sul retro come principale che non sarà però il sensore ISOCELL Bright HMX esistente dell’azienda utilizzato di recente da Xiaomi.

Il Samsung Galaxy S11 sarà svelato ufficialmente nel secondo trimestre del prossimo anno.