Pocketalk S: il traduttore istantaneo che parla per te

Alimentato da una versione speciale di Android 8.1 Oreo, Pocketalk S di Sourcenext è un traduttore automatico ben congegnato in grado di eseguire la traduzione bidirezionale in 83 lingue. Se il proprio smartphone e Google Translate (che può anche tradurre le tue conversazioni in tempo reale) sono utili per piccoli problemi, Pocketalk S va oltre perché propone conversazioni fluenti e naturali.

Focus sulle traduzioni

Per fare ciò, il dispositivo si affida a un piccolo SoC ARM Cortex 53 con quattro core con clock a 1.3 GHz e 1 GB di RAM. Ha anche 8 GB di memoria interna per offrire una funzione di cronologia. Memorizzerà le ultime 10.000 traduzioni in memoria per un riutilizzo istantaneo secondo necessità. Il suo piccolo touch screen (480 x 640 pixel) permette una presa vicina a quella di uno smartphone, mentre una fotocamera di base, presente sul retro, permette la traduzione di testi scritti o segnali stradali. Perfetto per qualsiasi situazione.

La traduzione avviene tramite un semplice pulsante centrale. Cliccandoci sopra è sufficiente tradurre la frase pronunciata. L’azienda spiega che utilizza motori di traduzione ad alte prestazioni per consentire una traduzione rapida e precisa, tenendo conto dei dialetti locali e delle parole gergali. La cattura della voce è assicurata, anche in un ambiente rumoroso, da microfoni a cancellazione di rumore.

Pocketalk S ha persino una SIM internazionale integrata. Al momento dell’acquisto, il dispositivo offrirà due anni gratuiti di dati illimitati per 133 paesi e regioni. Disponibile una funzione “Roleplay” per imparare l’inglese dialogando direttamente con un’IA.

Prezzo e link di acquisto

Pocketalk S costa 299€ ed è utilizzabile solamente per le traduzioni. E’ possibile acquistarlo a questo indirizzo.