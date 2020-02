Pokemon Home è ora disponibile per iOS e Android

In occasione del Pokémon Direct a gennaio, Nintendo ha annunciando l’arrivo di una nuova applicazione dedicata alla gestione dei Pokémon. Svelata meno di un anno fa, Pokemon Home permette di trasferire i tuoi mostricciatoli catturati in diversi giochi sul cloud e riportarli ad altri titoli compatibili.

A meno di un mese dopo l’ultimo annuncio, Pokémon Home è ora disponibile su iOS, Android e Nintendo Switch (tramite l’eShop di Nintendo).

L’applicazione è attualmente limitata a pochi titoli come Pokémon Scudo e Spada oltre a Pokémon Let’s Go. Pokémon Go diventerà presto compatibile, anche se non c’è ancora una data specifica.

Pacchetti in abbonamento

Come previsto, Pokémon Home è disponibile in due formule. Una è gratuita, ma anche fortemente contenuta, l’altra è a pagamento. Il suo prezzo non è lo stesso a seconda della piattaforma utilizzata: su Switch, il costo è di 2,99 euro al mese, contro 3,49 euro sui dispositivi mobili. Sono inoltre offerti abbonamenti trimestrali e annuali, rispettivamente a 4,99 euro e 5,49 euro per tre mesi, o 15,99 e 17,99 euro per l’anno.

Optare per l’offerta a pagamento ti permetterà di vivere un’esperienza più completa con una capacità di archiviazione estesa a 3000 Pokémon (contro solo 30 nella versione gratuita dell’applicazione).