Pokemon Master: ecco il nuovo trailer ufficiale

Nella giornata di ieri Pokémon Company e DeNA hanno rilasciato un nuovo trailer che mostra per la prima volta il gameplay del prossimo titolo in arrivo su smartphone Android e iOS. Tra le “caratteristiche speciali” troveremo i Sync Moves, un’abilità che i giocatori potranno usare per sincronizzare i loro Pokémon con quelli di altri utenti.

Pokemon Master propone sfide tra allenatori provenienti da tutto l’universo Pokémon (quindi con più generazioni) con combattimenti 3 contro 3 a squadre. Lo scopo? Diventare i campioni assoluti.

Il trailer offre una panoramica della grafica e dei personaggi del gioco mostrando anche alcuni secondi di battaglie in cooperativa. Si potrà collaborare con i propri amici in battaglie Co-op per affrontare squadre di avversari o sfidare altri amici combinando le proprie abilità e con attacchi combinati.

Il gioco cooperativo ti consentirà anche di fare squadra con altri giocatori da tutto il mondo. Se non ci sono amici online si troveranno comunque dei compagni per battere altri avversari.

Uscita

Pokémon Masters non è ancora disponibile per la pre-registrazione su Play Store o App Store ma rimane alta la possibilità che possa essere rilasciato entro l’estate.