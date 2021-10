Polar lancia due orologi connessi per grandi sportivi

Quando si pensa agli smartwatch, vengono subito in mente i nomi di Apple, Samsung, Fitbit o Fossil. Tuttavia, ci sono altri produttori che offrono orologi ancora più tecnologici. È il caso di Polar, produttore di attrezzature sportive e in particolare di cardiofrequenzimetri che ha annunciato due nuovi modelli progettati per lo sport, Polar Grit X Pro e Polar Grit X Pro Titan.

Come suggerisce il nome, questi due smartwatch sono in realtà delle revisioni rispetto al Polar Grit X, lanciato nell’aprile 2020. Propongono quindi un design molto simile alla versione precedente con una cornice attorno allo schermo e pulsanti a destra e a sinistra. Tuttavia, la lunetta fissa ora presenta una marcatura in gradi con la posizione dei vari punti cardinali da utilizzare come bussola.

Oltre a questo nuovo design, Polar Grit X Pro e Polar Grit X Pro Titan aggiungono una funzione software con supporto per lo schermo in modalità always on: anche quando l’utente non consulta più il suo orologio, visualizzerà un quadrante sullo schermo.

Un modello in titanio

Per quanto riguarda le differenze tra il modello Grit X Pro e la versione Grit X Pro Titan, questa riguarda i materiali utilizzati sulla ghiera. Mentre la versione Grit X Pro è progettata con una lunetta in acciaio inossidabile, il modello Titan beneficia di una…struttura in titanio. Questo materiale ha il vantaggio di essere più robusto dell’acciaio, ma anche un po’ più leggero. Il Polar Grit X Pro Titan è inoltre dotato di un cinturino in pelle traforata.

Per il resto delle caratteristiche, i due nuovi Polar Grit X Pro hanno uno schermo di 3 cm di diametro con una definizione di 240 x 240 pixel. Sono dotati di chip GPS, WR100 fino a 100 m di profondità e possono essere utilizzati per 7 giorni in modalità orologio o per 40 ore in allenamento con utilizzo di GPS e monitoraggio della frequenza cardiaca. Tra le misure di monitoraggio della salute e dello sport, oltre al percorso, è possibile registrare fino a 130 sport, analizzare il sonno e misurare la differenza di altitudine utilizzando un altimetro.

Il nuovo orologio Polar Grit X Pro è già disponibile ad un prezzo di 499 euro mentre la versione Titan è proposta a 599 euro.