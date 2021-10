ColorOS 12 (Android 12): nuove funzionalità, smartphone Oppo compatibili e data di uscita

Detto, fatto. Oppo ha presentato ufficialmente le nuove funzionalità del suo aggiornamento ColorOS 12 basato su Android 12 (versione globale). Una notizia utile per capire le novità ma anche gli smartphone compatibili e le date di distribuzione in Europa occidentale.

Ricordiamo che la versione stabile di Android 12 è AOSP. I produttori possono quindi adattare ogni nuovo servizio con le proprie interfacce personalizzate al sistema operativo Google. Scopriamo le novità Oppo sulla nuova ColorOS 12!

Design morbido e al passo con i tempi

ColorOS 12 vuole distinguersi con un design più fresco e moderno. Oppo adotta quindi la formula magica che sta andando tanto di moda: angoli smussati ovunque (soprattutto sulle icone delle applicazioni) e finestre flottanti.

Tuttavia, è stata mantenuta la parte più piacevole dell’interfaccia di ColorOS, il menu Personalizzazioni. È ancora ricco di opzioni per modificare profondamente l’aspetto delle icone, le impostazioni rapide, l’animazione del lettore di impronte digitali o l’Always-On Display. C’è anche una novità direttamente ispirata alle linee guida del Material You tanto care a Google.

Infatti, andando nella sezione Colori, un pulsante di selezione del colore di sfondo consente di adattare i colori accentati all’interfaccia ColorOS 12 a uno dei colori dominanti dello sfondo.

Privacy

Oppo vuole che si apprezzi l’esperienza della sua interfaccia interna più che mai. Tuttavia, il brand promette di non allontanarsi troppo dalla visione di Google per Android 12: vuole rendere facile la vita a tutti gli utenti del robottino verde e non.

Per questo motivo, Google Messaggi e Google Phone rimangono preinstallati come app predefinite. Oltre a ciò, Oppo riprende i miglioramenti apportati da Android 12 in termini di privacy. ColorOS 12 aggiunge quindi una dashboard che mostra quali app hanno avuto accesso alla posizione, alla fotocamera o al microfono nelle ultime 24 ore.

Questa dashboard per la riservatezza e anche quella per la batteria sono ovviamente disponibili tramite le impostazioni, ma anche raggruppate in un’app Phone Manager per un accesso più rapido.

Infine, per quanto riguarda la sicurezza, ci sono ancora altre funzioni fornite da Android 12 da segnalare. Il nuovo permesso che dà accesso solo alla geolocalizzazione approssimativa fa quindi parte del gioco. Inoltre, si può contare sull’arrivo dei due riquadri nel pannello delle scorciatoie che possono bloccare l’accesso alla fotocamera o al microfono e a tutte le app del sistema con un clic.

Performance e business

ColorOS 12 aggiunge anche altri due elementi sotto i riflettori: le prestazioni e la connettività. Per il primo punto, Oppo annuncia una riduzione del 30% della memoria occupata grazie a una gestione più intelligente delle risorse. La promessa è semplice: maggiore fluidità e migliore durata della batteria del +12%.

Ci sono buone notizie anche per coloro che usano il telefono per lavoro, tanto più che si potrà anche usufruire una modalità PC Connect per utilizzare il cellulare da un computer (Windows 10 o Windows 11).

Il produttore offre una migliore visione dei colori. Questo propone di regolare i toni “secondo la tua visione per beneficiare degli effetti di visualizzazione più confortevoli”. È così possibile modificare lo schermo in tonalità di grigio o applicare un particolare filtro di colore. Per le persone daltoniche, questo può tornare utile.

Nell’aspetto inclusivo, Oppo si impegna anche a offrire traduzioni migliori. La lingua italiana non è preoccupante, ma, per stessa ammissione del brand, alcune lingue in giro per il mondo hanno sofferto di approssimazioni.

Data di rilascio e telefoni compatibili

Da dicembre 2021



Oppo Trova X3 Pro



Prima metà del 2022



Oppo Trova X3 Lite

Oppo Trova X3 Neo

Oppo Trova X2 Pro

Oppo Trova X2 Neo

Oppo Find X2 Lite

Oppo Trova X2

Oppo Reno 6 Pro

Oppo Reno 6

Oppo Reno 4 Pro

Oppo Reno 4

Oppo Reno 4 Z

Oppo Reno Zoom 10x

Oppo a94

Oppo A74 5G

Oppo a73



Seconda metà del 2020



Oppo A74 4G

Oppo a54s

Oppo a53

Oppo a53s

Oppo a16s