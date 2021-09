Polaroid Now+ l’instant camera all’insegna della creatività

Polaroid Now+ è la nuova macchina fotografica analogica istantanea che offre agli appassionati di fotografia nuovi strumenti e funzionalità per stimolare la propria fantasia e realizzare creazioni uniche. Dal punto di vista del design, Polaroid Now+ mantiene le linee fluide e morbide della classica versione Now, ma introduce una nuova esclusiva colorazione – Blue Gray – che si unisce alle varianti standard bianca e nera. Sulla parte frontale del corpo macchina della versione bianca e nera campeggia l’iconico spettro aziendale, come ulteriore tratto distintivo.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, Polaroid Now+ offre più strumenti creativi di qualsiasi altra fotocamera istantanea. Infatti, dall’intuitiva app Polaroid mobile (disponibile per iOS e Android), si può scegliere tra diverse funzionalità quali il light painting, la doppia esposizione, il modo manuale, ma anche la nuova modalità “priorità di diaframmi” e quella “supporto treppiede”, strumenti che permettono ai creativi di “giocare” con la profondità di campo e le lunghe esposizioni.

Ma la creatività non si ferma qui. La fotocamera è dotata anche di un kit che comprende cinque filtri fisici da agganciare all’obiettivo della fotocamera: Red Vignette, Starburst, Blue Filter, Orange Filter e Yellow Filter. In questo modo, si avrà la possibilità di saturare il colore delle foto, aumentare il contrasto o aggiungere nuovi effetti. Il kit di filtri include anche una custodia per il loro trasporto.

Polaroid Now+ è un passo avanti rispetto alla “punta-e-scatta” Polaroid Now presentata nel 2020. Oltre alle caratteristiche principali come l’autofocus, il flash dinamico e l’autoscatto, è dotata anche del già citato supporto per treppiede, ideale per “tenere ferme” le idee, come un perfetto collaboratore creativo.

Disponibilità e prezzi

Polaroid Now+ è disponibile da oggi sul sito polaroid.com al prezzo di 149,99 euro. A partire da domenica 19 settembre, la macchina fotografica sarà in vendita anche presso i rivenditori fisici autorizzati.